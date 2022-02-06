Руслана Писанка из больницы сообщила о своем здоровье после потери сознания на сцене – фото

Актриса Руслана Писанка рассказала, как себя чувствует и что произошло с ней на самом деле пару дней назад.

4 февраля на сцене Дома офицеров Вооруженных Сил Украины играли спектакль "Поезд "Одесса-мама". Одну из ролей играет актриса Руслана Писанка.

В тот день СМИ и соцсети облетела новость, что артистка потеряла сознание прямо на сцене. Два дня в блоге звезды в социальных сетях была тишина. Поклонники не на шутку стали волноваться о здоровье Русланы.

В воскресенье вечером Писанка опубликовала в Фейсбук пост, в котором подробно рассказала, что с ней произошло на сцене, как она себя чувствует, и какие теперь манипуляции ей предстоят для ее полного восстановления.

Руслана Писанка с мужем Игорем / facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

По ее словам, она упала потому, что, возможно, вовремя не сманеврировала или потому, что в зале театра было холодно, и мышцы оказались не разогретыми, или просто актриса неудачно оступилась на каблуках.

Дякую за ваші хвилювання і гарячу підтримку! Щоб заспокоїти всіх – пишу вам, як себе почуваю після втрати свідомості) Що ж трапилося? На поклоні на нашій виставі «ПОЇЗД «ОДЕСА-МАМА» ми з акторами танцюємо коротенький танець. Я це роблю на підборах і, мабуть, на цей раз вчасно не зманеврувала. Зробила необережний рух і впала. Здалося - підвернула ногу… Можливо, через те, що у залі театру було холодно, і м‘язи виявилися нерозігріті. А можливо, – просто невдало оступилася. І впала долу. Мені миттєво викликали швидку. Лікарі приїхали досить швидко. Дякую! Я не рухаючись, очікувала допомогу, лежачи на сцені. Аби не пошкодити ногу.

Сейчас Руслана Писанка находится в больнице. Рядом ее поддерживает муж. Артистка ждет консилиума врачей, где будут принимать окончательное решение по поводу операции. А ее, к сожалению, не избежать. У звезды перелом ноги со смещением.

В данный момент она лежит на вытяжке. Двигаться ей запрещено. Врачи дают обезболивающее.

Змушена константувати діагноз – у мене перелам ноги зі зміщенням. На жаль, без операції не минеться. Ситуація сталася напередодні у п‘ятницю ввечері, – тож всі спеціалісти для цієї відповідальної справи - будуть лише у понеділок, тобто завтра. І завтра здам необхідні для цього аналізи. Тоді ж очікуємо разом з чоловіком - він поруч зі мною – на консиліум та остаточне рішення щодо операції. Тож зараз перебуваю в одній із київських державних лікарень – лежу на витяжці. До ноги прикріплена спеціальна гиря, яка витягає ногу. Хто стикався – знає що це за стан( Рухатися майже не можу – тільки лежати на спині. Мені дають знеболювальне. І ось багато сплю, висипаюся, бо відчуваю слабкість. Напевно, через увесь цей стрес, мій організм дав відповідь - вчора піднімалася висока температура та підскочив тиск. І я тому не виходила на зв’язок до вас. На зараз, все це, на щастя, минулось. Відчуття ніби уві сні. Не зі мною) Але все обов’язково буде добре! Ми віримо! Треба просто почекати і набратися терпіння! Зі мною мій чоловік Ігор.

Руслана Писанка на вытяжке / facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Руслана Писанка сломала ногу / facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Желаем Руслане Писанке скорейшего выздоровления! И ждем актрису на сцене!

Напомним,