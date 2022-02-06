Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом
6 февраля 2022 01:15
Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс
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В жизни Брайана Остина Грина грядет прекрасное событие.
Читайте такжеКатя Осадчая и Юрий Горбунов отметили 5-ю годовщину свадьбы: как супруги поздравили друг другаПока актриса Меган Фокс занята подготовкой к свадьбе с музыкантом Колсоном Бейкером, ее бывший муж Брайан Остин Грин готовится в пятый раз стать отцом.
О грядущем пополнении в своей семье возлюбленная звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210», 36-летняя танцовщица Шарна Берджесс, сообщила на своей фан-странице в Инстаграм.
Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс / instagram.com/brianaustingreen
Ребенок, который родится у пары, станет для Шарны первенцем. А вот у актера уже есть четверо детей: 19-летний сын Кассиус от отношений с Ванессой Марсил, 9-летний Ноа, 7-летний Бодхи и 5-летний Джорни от брака с Меган Фокс.
Напомним,