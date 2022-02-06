Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом

В жизни Брайана Остина Грина грядет прекрасное событие.

Пока актриса Меган Фокс занята подготовкой к свадьбе с музыкантом Колсоном Бейкером, ее бывший муж Брайан Остин Грин готовится в пятый раз стать отцом.

О грядущем пополнении в своей семье возлюбленная звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210», 36-летняя танцовщица Шарна Берджесс, сообщила на своей фан-странице в Инстаграм.

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс / instagram.com/brianaustingreen

Вместе с любимым женщина устроили чувственную фотосессию на Гавайских островах. В кадре 48-летний Остин обнимает любимую и целует ее в уже заметно округлившийся живот.

Ребенок, который родится у пары, станет для Шарны первенцем. А вот у актера уже есть четверо детей: 19-летний сын Кассиус от отношений с Ванессой Марсил, 9-летний Ноа, 7-летний Бодхи и 5-летний Джорни от брака с Меган Фокс.

Напомним,