Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом

6 февраля 2022 01:15 Туренко Андрей
Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом
Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс
Fotobank / GettyImages

В жизни Брайана Остина Грина грядет прекрасное событие.

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Пока актриса Меган Фокс занята подготовкой к свадьбе с музыкантом Колсоном Бейкером, ее бывший муж Брайан Остин Грин готовится в пятый раз стать отцом.

О грядущем пополнении в своей семье возлюбленная звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210», 36-летняя танцовщица Шарна Берджесс, сообщила на своей фан-странице в Инстаграм. 

Брайан Остин Грин и Шарна Берджесс / instagram.com/brianaustingreen

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Вместе с любимым женщина устроили чувственную фотосессию на Гавайских островах. В кадре 48-летний Остин обнимает любимую и целует ее в уже заметно округлившийся живот.

Ребенок, который родится у пары, станет для Шарны первенцем. А вот у актера уже есть четверо детей: 19-летний сын Кассиус от отношений с Ванессой Марсил, 9-летний Ноа, 7-летний Бодхи и 5-летний Джорни от брака с Меган Фокс.

Напомним, 

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