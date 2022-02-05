В семье Татьяны Литвиновой случилось горе: трогательное послание звезды

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова переживает утрату.

Печальной новостью Татьяна Литвинова решила поделиться с поклонниками. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала фото со своим папой и сообщила, что его уже нет в живых.

Экс-судья кулинарного проекта «МастерШеф» рассказала, что папа перешагнул в вечность 5 февраля. Мужчина не дожил до своего 81-летия десять дней.

Оказалось, что последние 10 лет папе Татьяны постоянно приходилось бороться за жизнь. Мужчина пережил 5 инсультов, инфаркт и даже ампутацию.

Татьяна Литвинова с папой / instagram.com/tanita_litvinova

Литвинова посвятила отцу несколько трогательных строк. Кулинарный эксперт поблагодарила папу за то, что с детства он учил ее быть смелой и сильной девочкой.

Сегодня не стало Папы… Он не дожил 10 дней до 81 года. Последние 10 лет были очень тяжелыми для нас. 5 инсультов, инфаркт, ампутация. Сиделки, реабилитации, мрт, анализы, реанимации… Последние годы нас очень сблизили, папуль, - пишет Литвинова. - Я навсегда останусь твоим белокурым ангелом, а ты, моим самым лучшим Пунечкой. Спасибо за жизнь. За заботу. За то, что я стала такой сильной и смелой девочкой. Ты гордился мной, я знаю! А мне так нравилось, как ты умеешь радоваться и смеяться! Ты очень любил жизнь и боролся до последнего, как настоящий герой! Мне будет тебя не хватать, пап. Верю, что в твоём новом мире тебе будет лучше.

Папа Татьяны Литвиновой / instagram.com/tanita_litvinova

Напомним,