Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев готовится выйти замуж

6 февраля 2022 07:00 Туренко Андрей
Звезда
Актриса Нина Добрев
instagram.com/nina

В личной жизни Нины Добрев грядут серьезные перемены.

Читайте такжеКатя Осадчая и Юрий Горбунов отметили 5-ю годовщину свадьбы: как супруги поздравили друг друга
Вот уже больше двух лет звезда «Дневников вампира» Нина Добрев счастлива в отношениях со сноубордистом и трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом.

У Добрев и Уайта все хорошо. Они искренне влюблены друг в друга и прекрасно смотрятся вместе. Пара открыто говорит о своем совместном будущем, потому что очень счастливы.

Нина Добрев и Шон Уайт / instagram.com/nina

Читайте такжеЗвезда фильма "Сумерки" во второй раз станет папой
Сейчас же СМИ заговорили о том, что Нина и Шон готовы перейти к следующему шагу. Инсайдеры портала «Page Six» рассказали, что влюбленные всерьез готовятся к помолвке.

Они уже поняли, что отлично подходят друг другу. Да, они оба сосредоточены на своих карьерах, но сейчас практически любую свободную минуту проводят вместе, - рассказали инсайдеры.

Нина Добрев и Шон Уайт / instagram.com/nina

Сделать 33-летней Добрев предложение руки и сердца 35-летний Уайт планирует после Олимпиады в Пекине, где американский сноубордист принимает участие.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Материалы по теме

Евровидение-2022: названо имя третьего члена жюри Нацотбора
Новости

Евровидение-2022: названо имя третьего члена жюри Нацотбора
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом
Новости

Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин в пятый раз станет отцом
Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями
Новости

Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайтли во второй раз стали родителями

Популярное на сайте

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Популярное видео

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)

Птица в клетке: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.01.2022)
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK