Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев готовится выйти замуж
В личной жизни Нины Добрев грядут серьезные перемены.
У Добрев и Уайта все хорошо. Они искренне влюблены друг в друга и прекрасно смотрятся вместе. Пара открыто говорит о своем совместном будущем, потому что очень счастливы.
Они уже поняли, что отлично подходят друг другу. Да, они оба сосредоточены на своих карьерах, но сейчас практически любую свободную минуту проводят вместе, - рассказали инсайдеры.
Сделать 33-летней Добрев предложение руки и сердца 35-летний Уайт планирует после Олимпиады в Пекине, где американский сноубордист принимает участие.
Напомним,