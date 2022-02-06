Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев готовится выйти замуж

В личной жизни Нины Добрев грядут серьезные перемены.

Вот уже больше двух лет звезда «Дневников вампира» Нина Добрев счастлива в отношениях со сноубордистом и трехкратным олимпийским чемпионом Шоном Уайтом.

У Добрев и Уайта все хорошо. Они искренне влюблены друг в друга и прекрасно смотрятся вместе. Пара открыто говорит о своем совместном будущем, потому что очень счастливы.

Нина Добрев и Шон Уайт / instagram.com/nina

Сейчас же СМИ заговорили о том, что Нина и Шон готовы перейти к следующему шагу. Инсайдеры портала «Page Six» рассказали, что влюбленные всерьез готовятся к помолвке.

Они уже поняли, что отлично подходят друг другу. Да, они оба сосредоточены на своих карьерах, но сейчас практически любую свободную минуту проводят вместе, - рассказали инсайдеры.

Нина Добрев и Шон Уайт / instagram.com/nina

Сделать 33-летней Добрев предложение руки и сердца 35-летний Уайт планирует после Олимпиады в Пекине, где американский сноубордист принимает участие.

Напомним,