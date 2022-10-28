Полкан 2 серія дивитися онлайн: ефір від 24.10.2022
28 октября 2022 13:21
Полкан: дивитися 2 серію онлайн (ефір від 24.10.2022)
Пресслужба Нового каналу
На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 2 серія серіалу Полкан 1 сезон. 2 серію серіалу Полкан 2022 від 24.10.2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Полкан 2022: у головного героя детективу з’являється ідея, як повернутися у свою людську подобу. Минулого разу переселення душі Павла відбулося через удар струмом, тому Полкан вирішує, що клин клином вибивають. Спекулюючи Славковим почуттям провини, Полкан вмовляє його кинути свою нову справу і разом вирушити до лікарні, де у комі лежить Сафронов. Однак як потрапити у медичний заклад із собакою? Дивіться у серіалі Полкан 2 серія від 24.10.2022.
2 серію серіалу Полкан дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.