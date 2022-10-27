Детектор брехні 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)

27 октября 2022 12:04 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Детектор брехні 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)
Детектор брехні-12: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

23 жовтня на телеканалі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 9 випуск 12 сезону шоу Детектор брехні. 9 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон від 23.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 9 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: сім років Ганна Конецул жила подвійним життям і брехала близьким про свою професію. Жінка втомилася від приховування правди, тому вона прийшла до студії проєкту Детектор брехні 2022, щоб зізнатися рідним у найпотаємнішому. Коханий дівчини Олег та близькі подруги навіть не здогадувалися, чим насправді займалася Ганна весь цей час. Героїня проєкту мріє розпочати життя наново, тому готова довірити поліграфу та Дмитру Карпачову всі свої таємниці. Чи зможуть близькі прийняти істину, що шокує? Чи справді Ганна багато років була представницею найдавнішої професії? Хто загрожував жінці зброєю? Не пропустіть один із найвідвертіших випусків – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 9 випуск від 23.10.2022.

9 випуск проєкту Детектор брехні 12 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Детектор брехні дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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