Детектор брехні 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)

Дивіться у 9 випуску проєкту Детектор брехні 12 сезон: сім років Ганна Конецул жила подвійним життям і брехала близьким про свою професію. Жінка втомилася від приховування правди, тому вона прийшла до студії проєкту Детектор брехні 2022, щоб зізнатися рідним у найпотаємнішому. Коханий дівчини Олег та близькі подруги навіть не здогадувалися, чим насправді займалася Ганна весь цей час. Героїня проєкту мріє розпочати життя наново, тому готова довірити поліграфу та Дмитру Карпачову всі свої таємниці. Чи зможуть близькі прийняти істину, що шокує? Чи справді Ганна багато років була представницею найдавнішої професії? Хто загрожував жінці зброєю? Не пропустіть один із найвідвертіших випусків – дивіться онлайн Детектор брехні 12 сезон 9 випуск від 23.10.2022.