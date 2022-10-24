Полкан 1 серія дивитися онлайн: ефір від 24.10.2022
24 октября 2022 21:19
Юлія Туренко
Полкан: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 24.10.2022)
Пресслужба Нового каналу
На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 1 серія серіалу Полкан 1 сезон. 1 серію серіалу Полкан 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Дивіться у 1 серії серіалу Полкан 2022
: молодий лейтенант В'ячеслав Курочка у перший же день на роботі посварився з майбутнім напарником – похмурим і відлюдькуватим оперативником Павлом Сафроновим. Але як назло саме їм двом доручають вирушити на затримання наркокур’єра. Під час затримання Павла вдаряє током. Оперативник впадає в кому, а його душа тимчасово переселяється у тіло його… собаки. І єдина людина, яка чує і розуміє Сафронова, – Славко Курочка. Тепер цим двом доведеться співпрацювати. Що ж з цього вийде? Дивіться у серіалі Полкан 1 серія від 24.10.2022.
1 серію серіалу Полкан дивіться 28 жовтня онлайн на нашому сайті TV.UA.