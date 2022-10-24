Полкан 1 серія дивитися онлайн: ефір від 24.10.2022

24 октября 2022 21:19 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Полкан 1 серія дивитися онлайн: ефір від 24.10.2022
Полкан: дивитися 1 серію онлайн (ефір від 24.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 1 серія серіалу Полкан 1 сезон. 1 серію серіалу Полкан 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Читайте такожДільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн
Дивіться у 1 серії серіалу Полкан 2022: молодий лейтенант В'ячеслав Курочка у перший же день на роботі посварився з майбутнім напарником – похмурим і відлюдькуватим оперативником Павлом Сафроновим. Але як назло саме їм двом доручають вирушити на затримання наркокур’єра. Під час затримання Павла вдаряє током. Оперативник впадає в кому, а його душа тимчасово переселяється у тіло його… собаки. І єдина людина, яка чує і розуміє Сафронова, – Славко Курочка. Тепер цим двом доведеться співпрацювати. Що ж з цього вийде? Дивіться у серіалі Полкан 1 серія від 24.10.2022.

1 серію серіалу Полкан дивіться 28 жовтня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Полкан серіал Полкан Новий канал відео серіали онлайн серіали 2022

Матеріали на тему

На ножах 2022: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 22.10.2022)
Телешоу

На ножах 2022: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 22.10.2022)
Актори серіалу Полкан розповіли про характери своїх персонажів
Новини

Актори серіалу Полкан розповіли про характери своїх персонажів
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 10 випуску від 22.10.2022
Новини

МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 10 випуску від 22.10.2022
Пара на мільйон: в реаліті зійшлися двоє чемпіонів Ліги сміху
Новини

Пара на мільйон: в реаліті зійшлися двоє чемпіонів Ліги сміху
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Популярне відео

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)

Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)

Голос країни 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 09.10.2022)
Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)

Прокинься з Ектором 2022: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.10.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK