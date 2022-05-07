Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн

7 мая 2022 20:19 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн
Пресслужба каналу ICTV

На каналі ICTV і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 1 серія серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон. 1 серію 2 сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 серіїї серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: Бондарю нарешті вдалося позбутися ДВРЗ і його перевели в центр. Тим часом, Дзюба став капітаном поліції! В першу чергу, до нього звертається торгівець горілкою за допомогою та пропонує спокусливу пропозицію. Чи встоїть новоспечений капітан перед нею? І чи покине Бондар ДВРЗ настільки благополучно, як сподівається на це? — дивіться у 1 серії 2 сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ!

1 серію серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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ICTV Дільничний з ДВРЗ 2 сезон Дільничний з ДВРЗ серіали онлайн

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Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 1 серію онлайн

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