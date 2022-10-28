Полкан 3 серія дивитися онлайн: ефір від 25.10.2022

Дивіться у 3 серії серіалу Полкан 2022: Курочка та Полкан догралися. Через інцидент у лікарні лейтенанта усувають від роботи, і тепер ці двоє змушені залишитися віч-на-віч у квартирі Слави. Однак вимушені напарники вирішують почати допомагати один одному, а не лише сваритись. Полкан знає, як допомогти Курочці достукатися до серця начальника відділу Аркадія Петровича. Чоловік більше своєї роботи та дочки любить тільки рибалку, і Слава з Павлом-Полканом вигадують план, як посеред робочого дня заманити поліцейського на річку. Чи вийде щось хороше з цього? Дивіться у серіалі Полкан 3 серія від 25.10.2022.
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