Полкан 3 серія дивитися онлайн: ефір від 25.10.2022

28 октября 2022 13:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 3 серія дивитися онлайн: ефір від 25.10.2022
Полкан: дивитися 3 серію онлайн (ефір від 25.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 3 серія серіалу Полкан 1 сезон. 3 серію серіалу Полкан 2022 від 25.10.2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 серії серіалу Полкан 2022: Курочка та Полкан догралися. Через інцидент у лікарні лейтенанта усувають від роботи, і тепер ці двоє змушені залишитися віч-на-віч у квартирі Слави. Однак вимушені напарники вирішують почати допомагати один одному, а не лише сваритись. Полкан знає, як допомогти Курочці достукатися до серця начальника відділу Аркадія Петровича. Чоловік більше своєї роботи та дочки любить тільки рибалку, і Слава з Павлом-Полканом вигадують план, як посеред робочого дня заманити поліцейського на річку. Чи вийде щось хороше з цього? Дивіться у серіалі Полкан 3 серія від 25.10.2022.

3 серію серіалу Полкан  дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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