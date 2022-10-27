Щасливі за сім днів 1 сезон 14 випуск від 23.10.2022 дивитися онлайн

27 октября 2022 12:30 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Щасливі за сім днів 1 сезон 14 випуск від 23.10.2022 дивитися онлайн
Щасливі за сім днів: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 23.10.2022)
Пресслужба каналу СТБ

23 жовтня на телеканалі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 14 випуск проєкту Щасливі за сім днів 1 сезон. 14 випуск проєкту Щасливі за сім днів 2022 від 23.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 14 випуску проєкту Щасливі за сім днів: у проєкті шлях трансформації пройде 30-річна Зінаїда Могилко. Незважаючи на те що жінці всього 30 років, вона втратила віру в те, що може бути щасливою, і змирилася з тим, що її доля – страждати та терпіти.

У проєкті Щасливі за сім днів 2022 випуск 14 Зіна розповість, що рано вийшла заміж, однак у шлюбі не була щаслива жодного дня. Чоловік постійно її ображав, критикував та принижував. Більше того, він не брав на себе відповідальності за сім'ю, тож жінці доводилося багато працювати, щоб забезпечувати рідних. Однак розлучення з чоловіком не зробило Зіну щасливою, адже вона досі продовжує жити з колишнім під одним дахом. Що відбувається у сім'ї Зіни? Не пропустіть неймовірне перетворення героїні – дивіться онлайн проєкт Щасливі за сім днів сезон 1 випуск 14 від 23.10.2022.

14 випуск проєкту Щасливі за сім днів дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски мейковер-шоу Щасливі за сім днів дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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