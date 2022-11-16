Пара на мільйон 1 сезон 11 випуск від 14.11.2022 дивитися онлайн

14 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 11 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 14.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться в 11 випуску реаліті Пара на мільйон : чим ближче до фіналу, тим складніші випробування. Цього тижня на учасників чекають дуже страшні конкурси, після яких на голові з'явиться кілька нових сивих волосин. У першому випробуванні пари проходитимуть страшний квест на борту старого судна. У темних кімнатах за ними ганятимуться герої з жахів, які битимуть струмом і всіляко заважатимуть вирішувати головоломки.

Випробування за тотем покаже, чи партнери довіряють один одному. Хлопців привезуть до нічного клубу, де вони мають познайомитись із найбільшою кількістю дівчат, взяти їх реальні телефонні номери, потанцювати та навіть поцілуватися. Партнерки будуть спостерігати за цим через екран і неабияк нервувати. Хто з хлопців наважиться поцілувати незнайомку заради тотему? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 11 від 14.11.2022.

11 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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