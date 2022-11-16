Пара на мільйон 1 сезон 11 випуск від 14.11.2022 дивитися онлайн

16 ноября 2022 19:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Пара на мільйон 1 сезон 11 випуск від 14.11.2022 дивитися онлайн
Пара на мільйон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 14.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

14 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 11 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 14.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожImprov Live Show 3 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)
Дивіться в 11 випуску реаліті Пара на мільйон: чим ближче до фіналу, тим складніші випробування. Цього тижня на учасників чекають дуже страшні конкурси, після яких на голові з'явиться кілька нових сивих волосин. У першому випробуванні пари проходитимуть страшний квест на борту старого судна. У темних кімнатах за ними ганятимуться герої з жахів, які битимуть струмом і всіляко заважатимуть вирішувати головоломки.

Випробування за тотем покаже, чи партнери довіряють один одному. Хлопців привезуть до нічного клубу, де вони мають познайомитись із найбільшою кількістю дівчат, взяти їх реальні телефонні номери, потанцювати та навіть поцілуватися. Партнерки будуть спостерігати за цим через екран і неабияк нервувати. Хто з хлопців наважиться поцілувати незнайомку заради тотему? Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 11 від 14.11.2022.

11 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

телешоу телешоу онлайн телешоу 2022 Новий канал Леся Нікітюк відео Пара на мільйон Роман Міщеряков реаліті

Матеріали на тему

Тарас Цимбалюк згадав, як намагався «пробитись» у студентські роки
Новини

Тарас Цимбалюк згадав, як намагався «пробитись» у студентські роки
Ірма Вітовська поділилася думками щодо процесу українізації й розповіла про власний досвід переходу
Новини

Ірма Вітовська поділилася думками щодо процесу українізації й розповіла про власний досвід переходу
Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 11.11.2022
Новини

Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 11.11.2022
Ведучі 1+1 поділились своїми історіями, як проводять час, коли вдома відсутнє світло
Новини

Ведучі 1+1 поділились своїми історіями, як проводять час, коли вдома відсутнє світло
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)
Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 11.11.2022

Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 11.11.2022
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
Олена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахунку

Олена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахунку

Популярне відео

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.11.2022)
Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)

Аферисти в сітях 7 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 05.11.2022)
Пара на мільйон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 07.11.2022)

Пара на мільйон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 07.11.2022)
Танці. World of Dance: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)

Танці. World of Dance: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 06.11.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK