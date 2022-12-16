На ножах 2022 випуск 8 від 10.12.2022 дивитися онлайн

16 декабря 2022 17:34 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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На ножах 2022 випуск 8 від 10.12.2022 дивитися онлайн
На ножах 2022: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
Пресслужба Нового каналу

10 грудня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту На ножах 2022. 8 випуск реаліті На ножах 2022 від 10.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску реаліті На ножах 2022: Алекс Якутов відвідає ресторан «Ті-Арт» у Києві. Шеф одразу відчує, ніби він перенісся у 90-ті, адже ремонт у цьому закладі не робили вже багато років. Зал прикрашають ліпнина і дивні картини, а меню виглядає неабияк пошарпаним. Про електронний варіант можна навіть не питати – ресторан продовжує жити десь у минулому.

У 8 випуску На ножах 2022 власниця ресторану Тетяна Іллівна каже, що розуміє проблеми ресторану та готова до змін. Її син Валентин, який теж працює у закладі, так само незадоволений старомодністю ресторану та хотів би бачити серед гостей більше молодих людей.

Проте проблема «Ті-Арт» не лише у старомодному дизайні, і перевірка повною посадкою покаже всі недоліки ресторану. Офіціанти не готові обслуговувати багато гостей, а кухня не встигає видавати страви. Як це виправити? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 8 від 10.12.2022.

8 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті На ножах дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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