МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)

21 февраля 2021 22:30 Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
пресс-служба канала СТБ

27 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.

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Смотрите в 4 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3: Профи придется хорошенько размяться, ведь судьи проверят, владеют ли участники обязательной суперсилой для каждого шефа – языком кулинарии. Капитаны и су-шефы должны будут записать аудио рецепты классических блюд для своих команд с помощью девайсов, которые пишут звук. Естественно, без единого слова. Лишь благодаря звукам нарезки продуктов, кипящей воды, взбивания желтков и тому подобное. Участники команд, прослушав аудиозапись, попробуют разгадать блюдо и приготовить. Кто сможет воссоздать услышанные рецепты, а кому конкурс принесет черный фартук?

4 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 27.02.2021 в 19:00 на СТБ и 08.03.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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