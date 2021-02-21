МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
21 февраля 2021 22:30
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.02.2021)
пресс-служба канала СТБ
27 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.
Смотрите в 4 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3
: Профи придется хорошенько размяться, ведь судьи проверят, владеют ли участники обязательной суперсилой для каждого шефа – языком кулинарии. Капитаны и су-шефы должны будут записать аудио рецепты классических блюд для своих команд с помощью девайсов, которые пишут звук. Естественно, без единого слова. Лишь благодаря звукам нарезки продуктов, кипящей воды, взбивания желтков и тому подобное. Участники команд, прослушав аудиозапись, попробуют разгадать блюдо и приготовить. Кто сможет воссоздать услышанные рецепты, а кому конкурс принесет черный фартук?
4 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 27.02.2021 в 19:00 на СТБ и 08.03.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.