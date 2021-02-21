Анна Седокова дала полезные инсайты женщинам: как вести себя с противоположным полом:

Личная жизнь Анны Седоковой очень насыщенна. Она имеет богатый опыт общения с мужчинами, поэтому нередко подписчицы спрашивают у нее совета.

Инстадива решила написать отдельный пост на тему отношений с противоположным полом. В нем певица раскрыла свои инсайты, как быть успешной в амурных делах.

Исполнительница утверждает, что сильной женщине очень непросто построить гармоничные отношения с партнером. Она желает быть слабой, но сама себе этого не позволяет, а от мужчины требует, чтобы он читал ее мысли.

Все сильные девочки хотят быть слабыми. Сильные девочки мечтают, чтоб их мысли читали. В сексе, в ресторане, в магазине. Чтоб мужчина не спрашивал, что ты хочешь, а просто сделал, телепатически угадав любимую марку одежды, размер и позу в постели. Так не бывает! Мужчины (как и женщины) не экстрасенсы,

‒ подчеркивает знаменитость.

Поп-дива уверена, что многим сильным женщинам не хватает терпения ‒ они хотят все и сразу, а если не получают, то делают все сами. Артистка призывает не опережать своего избранника.

Главным в семье должен быть мужчина, а женщина должна смотреть на него "снизу вверх". Именно это чувство превосходства подарит ему крылья, он будет желать сделать все для той, которая подарила ему эти чувства.

Также Седокова утверждает, что самый плохой способ спрятаться от проблем ‒ прибегнуть к алкоголю. А вот позволить себе «проревется, повалятся, быть в соплях» ‒ святое дело.

Надо меньше пить. Не искать свою слабость в алкоголе. Помните, через полтора часа и 5 коктейлей любая шикарная женщина в бриллиантах, может превратиться в портовую шлюху.

Фоллловеры поблагодарили Анну за такие советы в комментариях: «Удивительные 10 простых фраз!», «Аня, сильный пост! Как-то вы все упорядочили, что давно витало в голове!», «Спасибо за Ваши мысли».

Напомним,