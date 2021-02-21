Анна Седокова дала полезные инсайты женщинам: как вести себя с противоположным полом:

21 февраля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Анна Седокова дала полезные инсайты женщинам: как вести себя с противоположным полом:
Певица Анна Седокова
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Личная жизнь Анны Седоковой очень насыщенна. Она имеет богатый опыт общения с мужчинами, поэтому нередко подписчицы спрашивают у нее совета.

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Инстадива решила написать отдельный пост на тему отношений с противоположным полом. В нем певица раскрыла свои инсайты, как быть успешной в амурных делах.

Исполнительница утверждает, что сильной женщине очень непросто построить гармоничные отношения с партнером. Она желает быть слабой, но сама себе этого не позволяет, а от мужчины требует, чтобы он читал ее мысли.

Все сильные девочки хотят быть слабыми. Сильные девочки мечтают, чтоб их мысли читали. В сексе, в ресторане, в магазине. Чтоб мужчина не спрашивал, что ты хочешь, а просто сделал, телепатически угадав любимую марку одежды, размер и позу в постели. Так не бывает! Мужчины (как и женщины) не экстрасенсы,
‒ подчеркивает знаменитость.

Поп-дива уверена, что многим сильным женщинам не хватает терпения ‒ они хотят все и сразу, а если не получают, то делают все сами. Артистка призывает не опережать своего избранника.

Главным в семье должен быть мужчина, а женщина должна смотреть на него "снизу вверх". Именно это чувство превосходства подарит ему крылья, он будет желать сделать все для той, которая подарила ему эти чувства.

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Также Седокова утверждает, что самый плохой способ спрятаться от проблем ‒ прибегнуть к алкоголю. А вот позволить себе «проревется, повалятся, быть в соплях» ‒ святое дело.

Надо меньше пить. Не искать свою слабость в алкоголе. Помните, через полтора часа и 5 коктейлей любая шикарная женщина в бриллиантах, может превратиться в портовую шлюху.

Фоллловеры поблагодарили Анну за такие советы в комментариях: «Удивительные 10 простых фраз!», «Аня, сильный пост! Как-то вы все упорядочили, что давно витало в голове!», «Спасибо за Ваши мысли».

Напомним,

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