Василиса Фролова рассекретила отца своего будущего сына

28 февраля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Василиса Фролова рассекретила отца своего будущего сына
Телеведущая Василиса Фролова
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43-летняя телеведущая Василиса Фролова вот-вот впервые станет мамой. Будучи на последнем месяце беременности, знаменитость устраивает фотосессии, посещает премьеры и делится новым опытом.

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О личной жизни ведущая не любит рассказывать, однако в интервью Кате Осадчей она впервые рассекретила своего избранника, а также призналась, как давно они вместе.

Это действительно прочные отношения, которые начались с беременности. Он ‒ известный телевизионный продюсер.

Имя и фамилию мужчины она не назвала. Ведущая предположила, что Фролова закрутила роман с медийной личностью, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Василиса опровергает такую информацию, ведь она даже не уверена, что вернется на телевидение после рождения сына.

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Кроме того, женщина призналась, что к процедуре ЭКО она не прибегала. Более того, ее беременность была незапланированной, однако она этому безумно рада.

Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем, меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?
‒ поделилась эмоциями звезда.

Напомним,

 

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