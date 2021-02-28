Василиса Фролова рассекретила отца своего будущего сына
43-летняя телеведущая Василиса Фролова вот-вот впервые станет мамой. Будучи на последнем месяце беременности, знаменитость устраивает фотосессии, посещает премьеры и делится новым опытом.
Это действительно прочные отношения, которые начались с беременности. Он ‒ известный телевизионный продюсер.
Имя и фамилию мужчины она не назвала. Ведущая предположила, что Фролова закрутила роман с медийной личностью, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Василиса опровергает такую информацию, ведь она даже не уверена, что вернется на телевидение после рождения сына.
Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем, меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?‒ поделилась эмоциями звезда.
Напомним,