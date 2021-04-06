Адская кухня: кто стал сушефами Алекса Якутова в кулинарном реалити

Адская кухня: кто стал сушефами Алекса Якутова в кулинарном реалити

Адский Шеф Алекс Якутов рассказал, кто будет помогать ему в кулинарном реалити.

Ни для кого не секрет, что ресторан – это целый мир, где все должно работать слаженно, как часы. Чтобы гости вовремя получали свои заказы и наслаждались вкусом блюд, на кухне работает отряд профессионалов. Во главе – шеф-повар и его заместитель, сушеф. По такому принципу действуют и в кулинарном реалити «Адская кухня», которое зрители увидят уже этой осенью на Новом канале. Кто же стал сушефами Алекса Якутова

Во-первых, моя подруга и замечательный кулинар – Елена Жаботинская. Во-вторых, Никита Ефанов, который пришел ко мне устраиваться на работу в ресторан, а попал на проект, – знакомит Алекс. – Кстати, обязанности телевизионных сушефов такие же, как в реальной жизни на кухне. Основная их задача на проекте – организация команд поваров.

Елена Жаботинская начала свою кулинарную карьеру с позиции сушефа в престижных ресторанах Донецка. Впоследствии девушка училась за границей в известной школе пиццы (Неаполь) и в школе IFSE (Турин). С 2012 года Елена живет и работает в Киеве. Была бренд-шефом сети ресторанов, а с 2015 года стала их партнером.

Мы с Алексом – из одного города, Мариуполя, – рассказывает Елена. – Впоследствии оказалось, что учились в одних кулинарных школах. А познакомились на одном из форумов. Тогда представляли разные рестораны в одной престижной номинации. С тех пор и начали дружить. Предложение от Алекса стать сушефом «Адской кухни» с радостью приняла. Я здесь с просветительской целью (улыбается). Хочу популяризировать профессию повара. Мечтаю, чтобы те, кто ее выбирают, шли не за материальными благами. А думали, как применить свои умения.

Никита Ефанов пришел на собеседование в ресторан Алекса, а попал на кулинарное реалити.

Мое появление в «Адской кухне» – сплошное стечение обстоятельств, – с улыбкой рассказывает мужчина. – Во время собеседования Алекс рассказал, что на проекте ему нужен сушеф, и попросил прийти на телевизионный кастинг. Я сходил и долго не получал ответа. Зато начал работать сушефом в ресторане Алекса. Примерно через неделю мне сообщили, что утвердили на проекте.

Никита может похвастаться огромным опытом работы. Кстати, парень признается, что когда-то он мечтал принять участие в кулинарном проекте. Хотел стать участником, а стал сразу сушефом.

Премьера кулинарного реалити «Адская кухня» – уже этой осенью на Новом канале.

Напомним,