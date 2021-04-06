Анастасия Приходько впервые прокомментировала информацию о третьей беременности

В 2021 году «Маска» стала не только одним из самых успешных шоу в Украине, но и самым интригующим.

Миллионы зрителей каждую субботу с большим интересом наблюдали за фееричными выступлениями героев шоу «Маска» , а также узнавали интересные детали из жизни знаменитостей.

В одном из эфиров ведущий Владимир Остапчук сообщил судьям и зрителям, что одна из героинь шоу беременна. Многие предположили, что это может быть звезда, которая прячется под маской Бабки.

3 апреля состоялся полуфинал шоу, в котором стало известно, что под маской Бабки скрывалась Анастасия Приходько. После этого судьи сами поинтересовались у певицы – ждет ли она малыша.

Певица Анастасия Приходько

Со сцены Настя ответила, что для нее эта тема личная, оставив тем самым вопрос без ответа. Но вот поклонников певицы такой ответ не устроил. Они буквально засыпали ее Инстаграм просьбами раскрыть интригу.

Под напором аудитории Приходько все-таки не устояла и опровергла слухи о своей третьей беременности.

Не видите, что я не беременна?! Не беременна! Видите, какая фигура – тоненькая, истонченная вся, – сказала Анастасия.

Напомним,