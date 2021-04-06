Анастасия Приходько впервые прокомментировала информацию о третьей беременности
В 2021 году «Маска» стала не только одним из самых успешных шоу в Украине, но и самым интригующим.
В одном из эфиров ведущий Владимир Остапчук сообщил судьям и зрителям, что одна из героинь шоу беременна. Многие предположили, что это может быть звезда, которая прячется под маской Бабки.
3 апреля состоялся полуфинал шоу, в котором стало известно, что под маской Бабки скрывалась Анастасия Приходько. После этого судьи сами поинтересовались у певицы – ждет ли она малыша.
Не видите, что я не беременна?! Не беременна! Видите, какая фигура – тоненькая, истонченная вся, – сказала Анастасия.
Напомним,