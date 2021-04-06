Евровидение-2021: кому букмекеры пророчат победу
Конкурсу «Евровидение» в 2021 году быть.
Группа Gо-A и конкурсанты по всему миру активно готовятся к выступлениям в новых безопасных условиях, а букмекеры уже активно решают, кому же может достаться победа на «Евровидении».
Согласно последним данным, в тройку лидеров могут войти представители Мальты, Швейцарии и Франции. А вот группа группа Gо-A, на данный момент занимает лишь 18 позицию.
Полуфиналы конкурса «Евровидение 2021» должны состояться 18 и 20 мая, грандиозный финал - 22 мая.
Напомним,