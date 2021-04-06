Конкурсу «Евровидение» в 2021 году быть.

В 2021 году один из самых популярных песенных конкурсов «Евровидение» стартует в Роттердаме 18 мая. Честь Украины выпала возможность защищать електрофольк группе Gо-A. Они исполнят песню «SHUM»

Группа Gо-A и конкурсанты по всему миру активно готовятся к выступлениям в новых безопасных условиях, а букмекеры уже активно решают, кому же может достаться победа на «Евровидении».

Согласно последним данным, в тройку лидеров могут войти представители Мальты, Швейцарии и Франции. А вот группа группа Gо-A, на данный момент занимает лишь 18 позицию.

Евровидение-2021: кому букмекеры пророчат победу / социальная сеть Instagram

Возможным победителем песенного конкурса может стать представительница Мальты, певица Дестини Чукуньере. На сегодняшний день шансы на ее триумф оценили в 18 процентов.

Полуфиналы конкурса «Евровидение 2021» должны состояться 18 и 20 мая, грандиозный финал - 22 мая.

Напомним,