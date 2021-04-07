МАСКА: на сцене шоу выступит новый ВИП-герой – эпатажный вареный Рак
Уже в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 миллионы зрителей канала «Украина» увидят грандиозный финал самого популярного шоу страны «МАСКА».
По словам художника по костюмам гипершоу «МАСКА» Назара Дидыка, хотя воплотить образ Рака ему предложили продюсеры канала «Украина», у него к этому герою особое отношение.
Он меня заинтересовал, потому что я сам по знаку Зодиака – Рак. Имел возможность воплотить в жизнь всю подлинность и натуралистичность этого членистоногого, правда вареного, – смеется Назар Дидык и подсказывает, какая звезда замаскировалось в таком экстравагантном костюме. – Для меня этот образ особенный еще и потому, что в нем скрываться муза моего детства. Под каждой маской, под панцирем и твердой скорлупой всегда бьется настоящее сердце большой звезды. Верьте в себя настоящего и светитесь. Искренность и открытость – залог каждой счастливой жизни.
По традиции, перед выступлением герой даст подсказки о своей личности. Рак укажет, что у него была совместная работа с одним из звездных детективов.
Буду откровенным – продюсерам этого проекта пришлось уговаривать меня выступить на сцене. Это один из самых смелых экспериментов в моей жизни! – признается эпатажный Рак в эфире гипершоу «МАСКА». – Для меня все началось с «Червоной руты» – ох, как быстро летит время! Цените каждое мгновение и не обращайте внимание на глупости.
В финале проекта сойдутся романтический Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог. Какие знаменитости прячутся под этими масками? И кто из них станет победителем?
Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,