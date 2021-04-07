МАСКА: на сцене шоу выступит новый ВИП-герой – эпатажный вареный Рак

Уже в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 миллионы зрителей канала «Украина» увидят грандиозный финал самого популярного шоу страны «МАСКА».

Финальный эфир будет поражать неожиданностями, одна из которых – выступление на сцене проекта МАСКА таинственного гостя Рака, образ которого создал дизайнер Назар Дидык.

По словам художника по костюмам гипершоу «МАСКА» Назара Дидыка, хотя воплотить образ Рака ему предложили продюсеры канала «Украина», у него к этому герою особое отношение.

Он меня заинтересовал, потому что я сам по знаку Зодиака – Рак. Имел возможность воплотить в жизнь всю подлинность и натуралистичность этого членистоногого, правда вареного, – смеется Назар Дидык и подсказывает, какая звезда замаскировалось в таком экстравагантном костюме. – Для меня этот образ особенный еще и потому, что в нем скрываться муза моего детства. Под каждой маской, под панцирем и твердой скорлупой всегда бьется настоящее сердце большой звезды. Верьте в себя настоящего и светитесь. Искренность и открытость – залог каждой счастливой жизни.

По традиции, перед выступлением герой даст подсказки о своей личности. Рак укажет, что у него была совместная работа с одним из звездных детективов.

Буду откровенным – продюсерам этого проекта пришлось уговаривать меня выступить на сцене. Это один из самых смелых экспериментов в моей жизни! – признается эпатажный Рак в эфире гипершоу «МАСКА». – Для меня все началось с «Червоной руты» – ох, как быстро летит время! Цените каждое мгновение и не обращайте внимание на глупости.

На масштабной сцене канала «Украина» Рак исполнит песню Водяного из мультфильма «Летучий корабль». А удастся ли детективам отгадать, какая суперзвезда замаскировалось в этом образе – узнаем в гранд-финале гипершоу «МАСКА».

В финале проекта сойдутся романтический Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог. Какие знаменитости прячутся под этими масками? И кто из них станет победителем?

Смотрите гранд-финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 10 апреля, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,