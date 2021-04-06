МАСКА: стало известно, что ждет зрителей в грандиозном финале шоу

10 апреля в 21:00 зрители канала «Украина» увидят грандиозный финал самого популярного и загадочного в Украине и во всем мире шоу «МАСКА».

На протяжение одиннадцати недель миллионы зрителей следили за выступлениями и борьбой участников в эфире канала «Украина» проекта «МАСКА» . Уже в эту субботу трое сильнейших героев сразятся за победу в самом рейтинговом шоу украинского ТВ и наконец покажут свои лица.

Романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог – именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение трех месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.

Персонаж шоу «МАСКА» Дракон / пресс-служба канала Украина

Над впечатляющими номерами работали 4 топовых украинских режиссера-постановщика – Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гуман. За это время они создали 76 ярчайших номеров, которые удивляли, веселили и трогали зрителей в самое сердце. Музыкальный продюсер проекта Сергей Грачев вместе с артистами подготовил 76 любимых хитов мирового шоу-бизнеса. Ведущий проекта Владимир Остапчук примерил 10 впечатляющих образов из кинематографа, а в гранд-финале гипершоу он удивит новым перевоплощением и продемонстрирует свои вокальные умения.

Я убежден, что в эту субботу все украинские зрители будут прикованы к экранам телевизоров, ведь это финал самого популярного и непредсказуемого шоу «МАСКА» на канале «Украина». Одиннадцать недель бескомпромиссной и ожесточенной борьбы между нашими фантастическими масками и наконец зрители увидят развязку – гранд-финал феерического проекта «МАСКА», – комментирует ведущий Владимир Остапчук.

Персонаж шоу «МАСКА» Носорог / пресс-служба канала Украина

Специально для масштабного шоу канала «Украина» дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык создали 22 неповторимых героя. Несмотря на то, что украинский проект «МАСКА» – это адаптация всемирно известного формата The Masked Singer, который выходит в 4 десятках стран мира, подобных нашим костюмам нет ни в одной другой версии. Каждый образ – абсолютно уникален, созданный вручную лучшими мастерами нашей страны, именно поэтому их можно рассматривать часами.

«Оживили» этих героев самые яркие украинские звезды. Так, под маской киберпанка Буйвола скрывался любимец украинских зрителей Олег Винник, который впоследствии присоединился к команде звездных детективов и вместе с непревзойденными NK | Настей Каменских, Андреем Данилко, Олей Поляковой и DZIDZIO разгадывал личности участников.

Персонаж шоу «МАСКА» Солнце / пресс-служба канала Украина

В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы – хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы – певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы – психолог Наталья Холоденко. В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы – певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара – телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка – музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома – продюсер Иракли Макацария. За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.

А уже в эту субботу зрители узнают личности трех сильнейших участников, которые дошли до финала. Какие звезды все это время прятались под масками романтичного Дракона, величественного Солнца и мужественного Носорога? И кто из них станет триумфатором грандиозного проекта?

Напомним,