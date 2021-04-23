Мотыльки: к 35-летию катастрофы на ЧАЭС – драма, обновленная с помощью технологии искусственного интеллекта

26 апреля на СТБ состоится показ известного украинского проекта о Чернобыльской катастрофе - 4-серийной драмы Мотыльки (FILM.UA Group). Показ мини-сериала стал возможен благодаря технологии искусственного интеллекта

События 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС стали драматической страницей в истории нашей страны. Эта тема до сих пор актуальна: о Чернобыле записывают подкасты, снимают фильмы и сериалы, люди из разных стран мира обсуждают самую крупную экологическую катастрофу конца ХХ века.

Сериал «Мотыльки» (2013), чуть ли ни единственный художественный украинский продукт о событиях на ЧАЭС, долгое время был недоступен для показа. В мини-сериале, по определенным юридическим причинам, возникла потребность заменить одного из актеров. Чтобы сделать это качественно, пришлось бы заново строить декорации, приглашать актеров и переснимать довольно крупные фрагменты сериала, что потребовало бы значительных затрат, да и технически это выполнить практически невозможно. Но, использовав технологию DeepfakeAI, которая позволяет управлять аудио- и видеоматериалами, Департамент исследований и инноваций FILM.UA Group блестяще справился с задачей, что дало сериалу новую жизнь.

FILM.UA делает большую ставку на развитие технологий, мы знаем, за ними будущее кино. Уже прямо сейчас с помощью искусственного интеллекта решаются реальные производственные проблемы, и касается это не только непосредственно производства, но и дистрибуции, финансов и многого другого, – говорит CEO FILM.UA Group Виктория Ярмощук.

Прежнего актера заменил другой, внешне с ним схожий. Он провел некоторое время перед камерой, проговаривая текст и демонстрируя свою мимику. Затем в нейронную сеть загрузили материалы с новым и прежним актерами. Сеть изучила материалы, «прикладывая» новое лицо к прежнему и одновременно тестируя реалистичность картинки.

При этом был задействован другой нейронный модуль, который «уточнял» работу первого: дорисовывал необходимые морщины, заломы, чтобы естественным образом состарить лицо. На финальном этапе понадобились корректировки в ручном режиме, но в целом новая технология показала отличный результат.

Сейчас работу наших коллег, а также итог внедрения технологии с искусственным интеллектом (AІ, artificial intelligence) предлагаем оценить и зрителям.

Напомним, что ассет энергоблока № 4, который можно увидеть в мини-сериале «Мотыльки», был создан командой студии Postmodern Digital.

Через несколько лет именно этот ассет энергоблока был показан в знаменитом сериале «Чернобыль» (НВО), и этот факт принес «Мотылькам» новую волну популярности.

Также добавим, что мини-сериал «Мотыльки» имеет довольно успешную фестивальную судьбу, множество престижных международных наград и номинаций и стал самым известным украинским фильмом о Чернобыльской аварии.

26 апреля в 20.15 на канале СТБ стартует показ обновленной версии «Мотыльков». Присоединяйтесь к просмотру!

