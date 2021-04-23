Паразиты: не все так просто в Южной Корее

Паразиты – нашумевший триллер от режиссера Пон Чжун Хо, который выиграл Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и целых 4 “Оскара”! Чем так зацепила кинокритиков эта картина и почему ее стоит посмотреть?

Сюжет фильма рассказывает о жизни очень бедной корейской семьи, которая едва сводит концы с концами. Семья живет в подвале и – о чудо! – одному из сыновей его друг предлагает работу репетитора в одной очень богатой семье. Жизнь этой семьи – полная противоположность. У них есть все, о чем только можно мечтать, поэтому семья бедняков не может упустить такой шанс. И в ход идут очень разные способы…

Фильм Паразиты / пресс-служба

В “Паразитах” поднимаются остросоциальные актуальные темы – неравенство, бедность, пропасть между богатыми и бедными. Причем, очень часто в кино богатых показывают плохими людьми, в то время как бедняки – это всегда очень храбрые и гордые люди. В этом же фильме все наоборот – режиссер показывает нам разные миры. Часто богатые люди даже не задумываются о существовании бедняков – им и в голову не приходят, в каких условиях живут их соотечественники. В то время, как бедняки демонизируют богачей – думают, что им все досталось просто с неба. В то время, как их путь к богатству был сложным и долгим.

Фильм Паразиты / пресс-служба

Первая часть фильма – это скорее приключенческая афера. Местами смешная, местами – жалкая (имея в виду поступки главных героев). А вот во второй части начинается настоящий треш – но это вполне логичное продолжение событий, и картина от этого не выглядит менее целостной.

“Паразиты” – это фильм не из категории легких и смешных фильмов на ночь. Эта картина заставит вас задуматься и оставит странное послевкусие.

Смотрите фильм “Паразиты” в воскресенье, в 21:30, на канале НЛО TV!