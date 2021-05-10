Тина Кароль опубликовала редкое фото с мамой и братом
10 мая 2021 13:00
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram
В соцсетях певицы Тины Кароль лишь изредка появляются публикации, которые касаются не профессиональной деятельности, а личной жизни.
поп-дива все же решила порадовать поклонников снимком с родственниками в честь Дня матери. Тина опубликовала кадр с мамой Светланой Андреевной и старшим братом Станиславом, на котором позировала в объемной домашней одежде и без грамма макияжа.
Цьом,‒ кратко подписала stories звезда.
Тина Кароль с мамой и братом / социальная сеть Instagram
Напомним,
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