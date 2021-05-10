Тина Кароль опубликовала редкое фото с мамой и братом

10 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль опубликовала редкое фото с мамой и братом
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

В соцсетях певицы Тины Кароль лишь изредка появляются публикации, которые касаются не профессиональной деятельности, а личной жизни.

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На днях поп-дива все же решила порадовать поклонников снимком с родственниками в честь Дня матери. Тина опубликовала кадр с мамой Светланой Андреевной и старшим братом Станиславом, на котором позировала в объемной домашней одежде и без грамма макияжа.

Цьом,
‒ кратко подписала stories звезда.

Тина Кароль с мамой и братом / социальная сеть Instagram

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Похоже, кадр был сделан не 9 мая, а днями ранее. Сейчас же знаменитость находится на отдыхе с сыном Вениамином в одной из теплых стран. В новой публикации певица показала, как наслаждается отдыхом на берегу океана в купальнике и с распущенными влажными волосами. Звезда не упускает ни единой возможности, чтобы провести время с 12-летним наследником, который учится за границей.

Напомним,

 

 

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