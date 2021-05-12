Лилия Ребрик очаровала эффектной фигурой в купальнике на отдыхе в Турции

12 мая 2021 12:56 Юлия Туренко
Лилия Ребрик очаровала эффектной фигурой в купальнике на отдыхе в Турции
Лилия Ребрик с мужем и дочками
instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актриса Лилия Ребрик наслаждается семейным отдыхом в Турции и делится яркими снимками с курорта.

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Отдых на море в подарок – именно так поздравила семья телезвезду Лилию Ребрик с Днем рождения. Ведущая канала «Украина» признается: они давно хотели поехать в отпуск, но во время пандемии не решались на путешествие, чтобы не подхватить болезнь. 

Однако в марте Лилия все же переболела коронавирусом, после которого очень хотелось отдохнуть.

Как я оказалась в Турции? Да я сама не знаю, как. Почти как в сказке: открыла глаза, а я уже здесь, – пошутила ведущая на своей странице в Instagram. – А если серьезно, то Андрей скоординировал все с моими рабочими графиками. Колебался недолго, решили: пока есть антитела после перенесенного ковида, то грех ими не воспользоваться. Опять же – после болезни организм нуждался в море.

Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
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Артистка делится в соцсетях эффектными фото из семейного отдыха, на которых демонстрирует яркие летние образы. А чтобы насладиться временем вдвоем с мужем, супруги отправились на свидание в СПА-комплекс.

Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, 

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