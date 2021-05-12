Лилия Ребрик очаровала эффектной фигурой в купальнике на отдыхе в Турции
12 мая 2021 12:56
Лилия Ребрик с мужем и дочками
instagram.com/liliia.rebrik
Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актриса Лилия Ребрик наслаждается семейным отдыхом в Турции и делится яркими снимками с курорта.
Лилию Ребрик с Днем рождения. Ведущая канала «Украина» признается: они давно хотели поехать в отпуск, но во время пандемии не решались на путешествие, чтобы не подхватить болезнь.Напомним,
Однако в марте Лилия все же переболела коронавирусом, после которого очень хотелось отдохнуть.
Как я оказалась в Турции? Да я сама не знаю, как. Почти как в сказке: открыла глаза, а я уже здесь, – пошутила ведущая на своей странице в Instagram. – А если серьезно, то Андрей скоординировал все с моими рабочими графиками. Колебался недолго, решили: пока есть антитела после перенесенного ковида, то грех ими не воспользоваться. Опять же – после болезни организм нуждался в море.
Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik
Ведущая Лилия Ребрик / instagram.com/liliia.rebrik