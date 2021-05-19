Від пацанки до панянки-5: Виктория #Гита Панова планирует переезд в США

19 мая 2021 12:25 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: Виктория #Гита Панова планирует переезд в США
Участницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – сестры-близнецы Саша и Вика Пановы
пресс-служба Нового канала

Участница реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале Виктория #Гита Панова рассказала о планах на ближайшее будущее.

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Участницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – сестры-близнецы Саша и Вика Пановы – стали героинями спецпроекта «Предметка. Пост-шоу» с Сергеем Никитюком. 

Во время откровенного интервью девушки поделились планами на ближайшее будущее. Сестры намерены развивать свои социальные сети и канал на YouTube, а также создать собственный TikTok HOUSE. Однако и это еще не все! Вика Панова планирует эмигрировать.

Хочу переехать в другую страну, жить не в Украине. На данный момент рассматриваю США, – призналась участница пятого сезона «Від пацанки до панянки». – Сейчас учу английский язык, и у меня неплохо получается. Я смотрю фильмы в оригинале с русскими субтитрами и ловлю себя на мысли, что понимаю все, даже не читая перевод. Но есть одно «но». Как только в кофейню, где я работаю бариста, заходит турист и начинает говорить со мной на английском, я просто теряюсь, не получается и двух слов связать. Никак не могу побороть этот барьер в разговорной речи.

Участница реалити «Від пацанки до панянки» Виктория #Гита Панова / пресс-служба Нового канала
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Вика Панова уверена, что после переезда в США ей удастся быстро усовершенствовать свой английский и подтянуть разговорные скилы. Осталось только получить визу, а это, как оказалось, задача не из легких. 

Изначально я хотела сделать себе туристическую визу, но потом передумала и подала документы на студенческую. Мне пришел отказ, – рассказала Вика. – Делать студенческую больше не планирую, но снова подаваться буду точно. Кстати, раньше на полном серьезе хотела оформить визу невесты, но в итоге передумала (улыбается).

Участницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» – сестры-близнецы Саша и Вика Пановы / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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