Від пацанки до панянки-5: Виктория #Гита Панова планирует переезд в США
Участница реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале Виктория #Гита Панова рассказала о планах на ближайшее будущее.
Во время откровенного интервью девушки поделились планами на ближайшее будущее. Сестры намерены развивать свои социальные сети и канал на YouTube, а также создать собственный TikTok HOUSE. Однако и это еще не все! Вика Панова планирует эмигрировать.
Хочу переехать в другую страну, жить не в Украине. На данный момент рассматриваю США, – призналась участница пятого сезона «Від пацанки до панянки». – Сейчас учу английский язык, и у меня неплохо получается. Я смотрю фильмы в оригинале с русскими субтитрами и ловлю себя на мысли, что понимаю все, даже не читая перевод. Но есть одно «но». Как только в кофейню, где я работаю бариста, заходит турист и начинает говорить со мной на английском, я просто теряюсь, не получается и двух слов связать. Никак не могу побороть этот барьер в разговорной речи.
Изначально я хотела сделать себе туристическую визу, но потом передумала и подала документы на студенческую. Мне пришел отказ, – рассказала Вика. – Делать студенческую больше не планирую, но снова подаваться буду точно. Кстати, раньше на полном серьезе хотела оформить визу невесты, но в итоге передумала (улыбается).