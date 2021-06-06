MELOVIN шокировал новостью о нетрадиционной ориентации: Ходили слухи, что я сплю с Данилко
6 июня 2021 18:00
Певец MELOVIN
социальная сеть Instagram
В новом интервью эпатажный певец MELOVIN раскрыл интересные подробности личной жизни.
Музыкант признается, что регулярно слышит о себе очень нелепые слухи. Некоторые из них касаются нетрадиционной ориентации, которую приписывают певцу.
Так, артист вспомнил, что больше всего был удивлен информации о том, что он якобы спит с Андреем Данилко. Хейтеры очень быстро распространили такую новость по Сети.
То, что я сплю с Андреем Михайловичем Данилко. Мама сказала: «Хорошо, что не с Винником»,– шутит исполнитель.
MELOVIN и Андрей Данилко / социальная сеть Instagram
Возможно, а возможно и нет. Ты знаешь, я очень любвеобильный человек. И мне кажется, что симпатии у меня могут возникать чуть ли не каждый день. Правда. Каждый раз, когда у меня появляются какие-то отношения, у меня в голове играет песня: «Не проститутка я, а просто влюбчивая»,– резюмировал артист.
Напомним,