MELOVIN шокировал новостью о нетрадиционной ориентации: Ходили слухи, что я сплю с Данилко

6 июня 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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MELOVIN шокировал новостью о нетрадиционной ориентации: Ходили слухи, что я сплю с Данилко
Певец MELOVIN
социальная сеть Instagram

В новом интервью эпатажный певец MELOVIN раскрыл интересные подробности личной жизни.

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Музыкант признается, что регулярно слышит о себе очень нелепые слухи. Некоторые из них касаются нетрадиционной ориентации, которую приписывают певцу.

Так, артист вспомнил, что больше всего был удивлен информации о том, что он якобы спит с Андреем Данилко. Хейтеры очень быстро распространили такую новость по Сети.

То, что я сплю с Андреем Михайловичем Данилко. Мама сказала: «Хорошо, что не с Винником»,
– шутит исполнитель.

MELOVIN и Андрей Данилко / социальная сеть Instagram

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Молодой человек признается, что он очень любвеобильная личность. Он легко впечатляется людьми, поэтому не спешит рассказывать о своих отношениях. На слухи о нетрадиционной ориентации реагирует спокойно.

Возможно, а возможно и нет. Ты знаешь, я очень любвеобильный человек. И мне кажется, что симпатии у меня могут возникать чуть ли не каждый день. Правда. Каждый раз, когда у меня появляются какие-то отношения, у меня в голове играет песня: «Не проститутка я, а просто влюбчивая»,
– резюмировал артист.

Напомним,

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