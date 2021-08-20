Сергей Притула поделился откровениями о сыне и двух дочерях

20 августа 2021 15:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула поделился откровениями о сыне и двух дочерях
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Ведущий проектов «Хто зверху?» и «Дети против звезд» Сергей Притула рассказала о том, чем его удивляют дети.

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Звезда Нового канала, ведущий проектов «Хто зверху?» и «Дети против звезд» Сергей Притула воспитывает троих замечательных детей: 13-летнего Дмитрия, 4-летнюю Соломию и 3-месячную Стефанию. 

Любящий многодетный отец рассказал, как дети коммуницируют друг с другом.

Діти дивують мене фанатичною любов’ю одне до одного, – делится Сергей Притула в интервью журналу «Теленеделя». – Коли народилася Соломійка, Дмитро став «лялькою першої необхідності»: себто, він міг за якусь мить вивести Солю зі стану плачу у стан голосного сміху. Зараз Соломійка опановує це мистецтво зі Стефанією. І попри те, що Стефанія для Соломії є об’єктом уваги №1, коли я ввечері приходжу додому з роботи, Соля вибігає в коридор, цілує мене і перше, що питає: «А де Діма»? Влітку Дмитро багато часу проводив не в Києві, і донька відверто дуже сумувала за братиком. Мене все це дуже розчулює!

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Сергей Притула с семьей любят путешествовать. Ведущий показывает детям мир. Но, прежде всего, хочет познакомить с родным краем. Вот, например, каникулы сына Дмитрия оказались очень активными.

За літо діти були у бабусі в Збаражі, у Карпатах і Бодрумі, – рассказывает Притула. – Дмитро в Карпатах був двічі. Син грає на барабанах, тож самостійно ще відпочив у музичному таборі. Доньки ще малі, тож більше прив’язані до нас із Катею, а Дмитро має вже трохи більше простору. Тож окрім тих напрямків, які я описав, мав ще поїздки до бабусі в Теребовлю, до сестер у Тернопіль, на катері по острівках на Дніпрі тощо.

Напомним, 

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