Алисса Милано вместе с дядей попала в серьезное ДТП

На днях Алисса Милано едва не оказалась в больнице.

Причина тому – авария, в которую Алисса Милано попала вместе со своим дядей Митчем Карпу. Как сообщают журналисты «People», автомобиль звезды врезался в джип.

Во время поездки дяде Алиссы стало плохо. Говорят, что у него случился сердечный приступ. Мужчина не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу.

Актриса Алисса Милано / instagram.com/milano_alyssa

К счастью, в этот момент Милано не растерялась. Актриса смогла остановить автомобиль, взяв контроль над его управлением. Она осталась целой и невредимой.

До приезда медиков Алисса боролась за жизнь дяди. Она сделала ему сердечно-легочную реанимацию – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Напомним,