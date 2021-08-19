Алисса Милано вместе с дядей попала в серьезное ДТП

19 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алисса Милано вместе с дядей попала в серьезное ДТП
Актриса Алисса Милано
instagram.com/milano_alyssa

На днях Алисса Милано едва не оказалась в больнице.

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Причина тому – авария, в которую Алисса Милано попала вместе со своим дядей Митчем Карпу. Как сообщают журналисты «People», автомобиль звезды врезался в джип.

Во время поездки дяде Алиссы стало плохо. Говорят, что у него случился сердечный приступ. Мужчина не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу.

Актриса Алисса Милано / instagram.com/milano_alyssa

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К счастью, в этот момент Милано не растерялась. Актриса смогла остановить автомобиль, взяв контроль над его управлением. Она осталась целой и невредимой.

До приезда медиков Алисса боролась за жизнь дяди. Она сделала ему сердечно-легочную реанимацию – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Напомним,

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