Алисса Милано вместе с дядей попала в серьезное ДТП
19 августа 2021 23:10
Актриса Алисса Милано
instagram.com/milano_alyssa
На днях Алисса Милано едва не оказалась в больнице.
Алисса Милано попала вместе со своим дядей Митчем Карпу. Как сообщают журналисты «People», автомобиль звезды врезался в джип.
Во время поездки дяде Алиссы стало плохо. Говорят, что у него случился сердечный приступ. Мужчина не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу.
Актриса Алисса Милано / instagram.com/milano_alyssa
До приезда медиков Алисса боролась за жизнь дяди. Она сделала ему сердечно-легочную реанимацию – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Напомним,