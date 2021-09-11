Артем Позняк попал в "Козырное место": актер раскрыл секреты съемок нового детектива
13 сентября на канале 2+2 – премьера 30-серийного остросюжетного детектива «Козырное место».
Единственный опер в украинском кино
Артем Позняк не впервые сыграл полицейского. Но история главного героя Сергея Коваля – захватывающая и совершенно уникальная, рассказывает актер.
В «Козырном месте» мы показываем изнанку центрального района: с громкими преступлениями, наркотиками, мошенниками, ночными клубами и самыми опасными игроками криминального мира. Получается очень колоритная история. Я старался, чтобы мой герой, капитан полиции Сергей Коваль, был совершенно другим – прямолинейным, открытым, готовым идти напролом. Я не переживаю, что снова играю оперативника, я работаю в амплуа социального героя – я занял свою нишу. Я согласен запомниться зрителю, как единственный опер в украинском кинематографе.
Минус 10 кг ради роли
Продюсеры «Козырного места» согласились рассмотреть кандидатуру Позняка на роль Коваля, только если актер успеет похудеть до старта съемок.
За месяц на салатиках, воде и ежедневных пробежках ушло 8 кг. Для меня это было дело принципа. Я хотел доказать продюсерам и самому себе, что в новом сериале зритель без меня обойтись не может (смеется).
Повиснуть над пропастью
Когда я повис, то понял, что только тоненькая веревочка держит меня над пропастью, что под моими ногами ничего нет. Там стеклянный фасад, если бы я сорвался – мне не было бы на что опереться и схватиться. Три раза я повисал на этой крыше. С каждым разом адреналин был все выше. Но после съемки наступила эйфория.
Украинский Том Круз
Актер рассказывает, что к съемкам на крыше супруга отнеслась эмоционально. Ведь это был действительно рискованный трюк! Но несмотря на это, во всех экшн-сценах Позняк участвовал без дублера.
За три месяца у нас было столько экшена! Потом, когда я приходил и рассказывал супруге, как во время драки на ножах меня порезали, а потом набили синяк, тут я ударился, а там бросался под машину, супруга реагировала спокойнее.