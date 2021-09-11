Артем Позняк попал в "Козырное место": актер раскрыл секреты съемок нового детектива

13 сентября на канале 2+2 – премьера 30-серийного остросюжетного детектива «Козырное место».

Единственный опер в украинском кино

Сериал «Козырное место» про прямолинейного, простого опера из спального района города, который получает работу на «козырном месте» – в элитном Центральном отделении, где ему приходится играть по новым правилам. Секреты съемок нового детектива для TV.UA раскрыл главный актер сериала Артем Позняк.

Артем Позняк не впервые сыграл полицейского. Но история главного героя Сергея Коваля – захватывающая и совершенно уникальная, рассказывает актер.

В «Козырном месте» мы показываем изнанку центрального района: с громкими преступлениями, наркотиками, мошенниками, ночными клубами и самыми опасными игроками криминального мира. Получается очень колоритная история. Я старался, чтобы мой герой, капитан полиции Сергей Коваль, был совершенно другим – прямолинейным, открытым, готовым идти напролом. Я не переживаю, что снова играю оперативника, я работаю в амплуа социального героя – я занял свою нишу. Я согласен запомниться зрителю, как единственный опер в украинском кинематографе.

Минус 10 кг ради роли

Продюсеры «Козырного места» согласились рассмотреть кандидатуру Позняка на роль Коваля, только если актер успеет похудеть до старта съемок.

За месяц на салатиках, воде и ежедневных пробежках ушло 8 кг. Для меня это было дело принципа. Я хотел доказать продюсерам и самому себе, что в новом сериале зритель без меня обойтись не может (смеется).

Повиснуть над пропастью

Для драматической сцены Позняку пришлось повиснуть на краю крыши киевского торгового центра. Актера трижды подвешивали на высоте 20 этажей!

Когда я повис, то понял, что только тоненькая веревочка держит меня над пропастью, что под моими ногами ничего нет. Там стеклянный фасад, если бы я сорвался – мне не было бы на что опереться и схватиться. Три раза я повисал на этой крыше. С каждым разом адреналин был все выше. Но после съемки наступила эйфория.

Украинский Том Круз

Актер рассказывает, что к съемкам на крыше супруга отнеслась эмоционально. Ведь это был действительно рискованный трюк! Но несмотря на это, во всех экшн-сценах Позняк участвовал без дублера.

За три месяца у нас было столько экшена! Потом, когда я приходил и рассказывал супруге, как во время драки на ножах меня порезали, а потом набили синяк, тут я ударился, а там бросался под машину, супруга реагировала спокойнее.