Дело рук утопающих: канал Украина покажет премьеру 8-серийного фильма

10 сентября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дело рук утопающих: канал Украина покажет премьеру 8-серийного фильма
Дело рук утопающих: канал Украина покажет премьеру 8-серийного фильма
пресс-служба

В понедельник, 13 сентября, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 8-серийного фильма «Дело рук утопающих» совместного производства канала и компании «Украинская Продакшн Студия».

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Действие картины «Дело рук утопающих» разворачивается в городке, который из-за продолжительных ливней находится под угрозой затопления. Двум местным жителям, помимо природных и социальных проблем города, придётся разобраться с неприятностями и в личной жизни. Учительница Марина Коновалюк однажды поверила в искренность женатого мужчины и теперь замешана в грандиозном скандале. К тому же ее подозревают в убийстве соперницы. А полицейский Алексей Терещенко «сослан» в провинцию за серьезный служебный проступок.

Дело рук утопающих: канал Украина покажет премьеру 8-серийного фильма / пресс-служба

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По словам режиссера картины Антона Азарова, он получил отличный сценарий Ярославы Сегал: «Это интереснейший материал с очень понятными характерами. В сюжете нет простых и банальных поворотов, а лирическую и детективную истории нельзя назвать шаблонными. Они не развиваются в каком-то стандартном для большинства людей представлении, вследствие чего не сразу можно догадаться, кто преступник. И в этом как раз большая заслуга и высокий уровень автора сценария, стиль которого я всегда узнаю с первых сцен при чтении сценария».

Главного героя Алексея Терещенко в сериале сыграл Петр Рыков, уже известный зрителям канала «Украина» по многочисленным работам.

Мой персонаж – сотрудник полиции, который проштрафился и сослан начальством в Новые Плавни, где ему нужно… переждать грозу. Но с переменой «декораций» мало что меняется. Он по-прежнему энергичен и первое время, конечно, заметно выделяется на фоне обитателей городка. Однако постепенно мы понимаем, что именно здесь он, наконец-то, оказывается среди «своих», – раскрывает подробности сюжета актер.

Дело рук утопающих: канал Украина покажет премьеру 8-серийного фильма / пресс-служба

Съемки картины проходили в неожиданных для актеров условиях. Петр Рыков признался:

Мне было любопытно столкнуться с непрекращающимися дождями. Но при этом необычный фон совершенно не напрягал, наоборот, ливни играют не последнюю роль в этой истории.

Также в картине снялись Елена Шилова, Валерия Ходос, Александр Крыжановский, Дмитрий Чернов, Сергей Дзялик, Марк Дробот, Тамара Антропова, Инга Нагорная, Константин Корецкий, Фатима Горбенко, Алексей Зорин, Максим Лучак.

Оператор-постановщик сериала – Максим Гуцу. Художник-постановщик – Алена Остапенко. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Съемки фильма проходили в Киеве и Киевской области в 2021 году.

Смотрите премьеру 8-серийной картины «Дело рук утопающих» с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина».

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