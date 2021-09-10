Дело рук утопающих: канал Украина покажет премьеру 8-серийного фильма
В понедельник, 13 сентября, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 8-серийного фильма «Дело рук утопающих» совместного производства канала и компании «Украинская Продакшн Студия».
Главного героя Алексея Терещенко в сериале сыграл Петр Рыков, уже известный зрителям канала «Украина» по многочисленным работам.
Мой персонаж – сотрудник полиции, который проштрафился и сослан начальством в Новые Плавни, где ему нужно… переждать грозу. Но с переменой «декораций» мало что меняется. Он по-прежнему энергичен и первое время, конечно, заметно выделяется на фоне обитателей городка. Однако постепенно мы понимаем, что именно здесь он, наконец-то, оказывается среди «своих», – раскрывает подробности сюжета актер.
Съемки картины проходили в неожиданных для актеров условиях. Петр Рыков признался:
Мне было любопытно столкнуться с непрекращающимися дождями. Но при этом необычный фон совершенно не напрягал, наоборот, ливни играют не последнюю роль в этой истории.
Также в картине снялись Елена Шилова, Валерия Ходос, Александр Крыжановский, Дмитрий Чернов, Сергей Дзялик, Марк Дробот, Тамара Антропова, Инга Нагорная, Константин Корецкий, Фатима Горбенко, Алексей Зорин, Максим Лучак.
Оператор-постановщик сериала – Максим Гуцу. Художник-постановщик – Алена Остапенко. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Съемки фильма проходили в Киеве и Киевской области в 2021 году.
Смотрите премьеру 8-серийной картины «Дело рук утопающих» с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина».