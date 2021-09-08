Ромео и Джульетта из Черкасс: ТОП-3 смешных сцены главного комедийного сериала осени на ТЕТ

Уже 13 сентября в 22:00 на телеканале ТЕТ зрители посмотрят главную юмористическую премьеру осени “Ромео и Джульетта из Черкасс”.

Семьи Монтенко и Капуленко подарят уйму поводов посмеяться над взаимоотношениями отцов и детей, над тщетными попытками забыть давний конфликт и помириться ради любви и свадебными хлопотами, которые встречаются на пути главных героев современной истории Юли (актиса Полина Василина) и Ромы (актер Константин Войтенко ).

И пока телезрители ожидают премьеры, телеканал ТЕТ приоткрыл завесу и поделился некоторыми смешными сценами.

Сладкое знакомство

При первом знакомстве родителей Ромы с невесткой, женщины не смогли найти общего языка с первого раза. Вместо милой беседы о знакомстве молодых людей и обмена любезностями по поводу угощений, Юля и мама Ромы (актриса Маргарита Бахтина) ткнули друг друга в торт лицом.

Смешную сцену зрители увидят в первой серии.

Мамы попали на девичник Юли

Неожиданно будущая свекровь (актриса Маргарита Бахтина) и мама (актриса Вера Кобзарь) главной героини Юли Капуленко, по сюжету, вместе оказались на девичники невесты. Все девушки ехали в клуб и были одеты в тематические костюмы монашки, дьяволицы и латекс, а патруль полиции их остановил.

В таком виде актрисы Маргарита Бахтина, Вера Кобзарь, Полина Василина и Олеся Гаевая оказались на одной из самых оживленных набережных Киева в 7 утра.

Все прохожие и проезжающие водители были в шоке от увиденного. Но актрисам от этого было только веселее готовиться к сцене.

Папа вместо невесты

В одной из первых серий Рома, роль которого исполнил Константин Войтенко настолько стрессанул от подробностей вражды родителей, что вместо Юли ему всюду начал мерещиться его отец Степан (актер Андрей Пономаренко).

Только представьте Андрея в коротеньком халате, который предлагает уединиться главному герою, пока родители заняты.

Смотрите сериал “Ромео и Джульетта из Черкасс” с 13 сентября по будням в 22:00 на телеканале ТЕТ.