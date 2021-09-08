Ромео и Джульетта из Черкасс: ТОП-3 смешных сцены главного комедийного сериала осени на ТЕТ
Уже 13 сентября в 22:00 на телеканале ТЕТ зрители посмотрят главную юмористическую премьеру осени “Ромео и Джульетта из Черкасс”.
И пока телезрители ожидают премьеры, телеканал ТЕТ приоткрыл завесу и поделился некоторыми смешными сценами.
Сладкое знакомство
При первом знакомстве родителей Ромы с невесткой, женщины не смогли найти общего языка с первого раза. Вместо милой беседы о знакомстве молодых людей и обмена любезностями по поводу угощений, Юля и мама Ромы (актриса Маргарита Бахтина) ткнули друг друга в торт лицом.
Смешную сцену зрители увидят в первой серии.
Мамы попали на девичник Юли
В таком виде актрисы Маргарита Бахтина, Вера Кобзарь, Полина Василина и Олеся Гаевая оказались на одной из самых оживленных набережных Киева в 7 утра.
Все прохожие и проезжающие водители были в шоке от увиденного. Но актрисам от этого было только веселее готовиться к сцене.
Папа вместо невесты
В одной из первых серий Рома, роль которого исполнил Константин Войтенко настолько стрессанул от подробностей вражды родителей, что вместо Юли ему всюду начал мерещиться его отец Степан (актер Андрей Пономаренко).
Только представьте Андрея в коротеньком халате, который предлагает уединиться главному герою, пока родители заняты.
Смотрите сериал “Ромео и Джульетта из Черкасс” с 13 сентября по будням в 22:00 на телеканале ТЕТ.