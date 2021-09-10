ТОП-3 причины посмотреть реалити Эксы: Узнать себя и решить проблемы в отношениях

14 сентября на Новом канале стартует главная премьера осени об отношениях - третий сезон реалити Эксы.

Первая причина: Прожить экстрим и эмоции

Полюбившийся зрителям проект «Эксы» возвращается! Уже 14 сентября в 19:00 стартует новый сезон! В этом году создатели реалити Нового канала подготовили немало сюрпризов. Раскрывать все секреты не будем, а вот топ-3 причины посмотреть премьеру расскажем.

Третий сезон проекта «Эксы» по праву называют самым экстремальным. Проходя испытания, пары проживали всю возможную палитру эмоций: от слез отчаяния и гнева до слез радости. Поверьте, некоторые их действия можно считать подвигами.

Наши участники прыгали с моста высотой в 43 метра, если не совпадали их ответы на парные вопросы, – говорит ведущий Александр Педан. – В финале они проходили по стропе с крыши одного 12-этажного дома на крышу другого. Также у них было очень много испытаний на выносливость. Но мы всегда говорим, что наш проект – не Олимпийские игры. И создаем такие сложные условия только для того, чтобы участники раскрылись полностью, не отвлекались на камеры, не играли, а были сами собой.

Вторая причина: Узнать себя или соседа

У всех пар этого сезона – разные проблемы. Среди них: абьюзинг, непринятие партнера, измены, доминирование, непонимание друг друга. Объединяет их одно – наличие проблемы. Именно она мешает парам понять, как им комфортнее – вместе или раздельно. Отобрать участников с яркими проблемами, кстати, было непросто.

Претендентов было очень много. Сотни, если не тысячи, – говорит шеф-редактор проекта Константин Голубев. – Выбрать оказалось очень трудно. Мы получали анкеты от кастинг-отдела с основной, очень краткой информацией о паре и двухминутной видеовизиткой. Это был первый отбор. Тех, кто нас заинтересовал, мы звали на веб-интервью. Его уже смотрела психолог, которая давала свое заключение и предполагала, как они могут вести себя в проекте, что от них ожидать и т.д. Если пара и по мнению руководства, и по мнению психолога идеально подходила для участия, мы создавали специальный профайл и несли его в последнюю инстанцию – на Новый канал.

Главное достоинство такого ТВ-формата как реалити то, что в нем показывают обычных людей. В них вы точно сможете узнать себя, друга, родственника или соседа. В их поступках заметить знакомые действия, а проблемы сравнить со своими. Кстати, о проблемах.

Третья причина: Исправить проблемы

Ведущие проекта уверяют, что по мотивам третьего сезона проекта «Эксы» можно будет писать целую хрестоматию об отношениях. Ведь в сезоне поднимут, проработают и постараются решить 13 основных проблем в отношениях. Среди них: финансы в паре, претензии друг к другу, неготовность к детям или семье, недопонимание в сексе, страх потерять друг друга, непринятие семьей партнера, лидерство в паре и множество других.

Проект настолько настоящий и искренний, что когда смотришь его, начинаешь проживать. Хочется испытать те же страхи, так же сделать «уборку» в своей жизни, – говорит ведущая Наталья Ежова. – Это как аппетит, который приходит во время еды. Уверена, что зрители будут видеть свои ошибки и исправлять их. На 100% верю в этот проект! И я бы не участвовала в нем, если бы он не нес большую миссию. Реалити «Эксы», пары-финалисты – пример для подражания.

Премьеру реалити «Эксы» Новый канал покажет 14 сентября в 19:00. Не пропустите!