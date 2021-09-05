Козырное место: 3 причины посмотреть сериал

Эксклюзив 5 сентября 2021 19:50 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место: 3 причины посмотреть сериал
Козырное место: 3 причины посмотреть сериал
пресс-служба

Почему стоит посмотреть сериал «Козырное место» – читайте в эксклюзивном материале на tv.ua.

13 сентября в 21:30 на канале 2+2 — остросюжетная детективная премьера! В эфире стартует сериал «Козырное место» о простом оперативнике из окраины Сергее Ковале, которого переводят в элитное Центральное отделение полиции, где на кону всегда большие деньги.  

Почему стоит посмотреть детектив, читайте ниже.

Актерский состав

Главную роль в ленте исполнил один из самых востребованных сериальных актеров в Украине Артем Позняк. Для того, чтобы попасть на кастинг, он похудел на 8 кг за месяц! Компанию Позняку составил Заслуженный артист Марк Дробот, которому досталась роль майора полиции. Для Дробота это первый опыт работы в сериале с таким количеством экшн-сцен.

«Я впервые сыграл полицейского. Драки, перестрелки, погони такого рода — для меня новый опыт», — рассказывает Дробот.

Друга Коваля сыграл Никита Вакулюк. Зрителям актер хорошо известен благодаря роли учителя в сериале «Школа», но в новом детективе он появится в неожиданно амплуа криминального авторитета.

Актер признается, эта роль стала для него вызовом:

Надеть на себя личность преступного авторитета, действовать и смотреть на мир его глазами — было непросто».

Неожиданный враг

В 30 сериях Ковалю предстоит не только бороться против системы и преступности в центральном районе, но и выйти на след киллера, известного как Архитектор. Таинственный убийца держит город в страхе и остается неуловимым для полиции.

«Вы даже не догадаетесь, кто окажется Архитектором. Это одна из ведущих ролей в сериале, ее играет очень крутой актер», — интригует Позняк.

Актер падал с крыши

За три месяца съемок Артему Позняку пришлось не раз рисковать, участвуя в сложных трюковых, экшн-сценах. Он бросался под капот машины, стрелял, бился на ножах, боксировал и даже устроил настоящий погром в ресторане.

Не обходилось и без травм:

«Я каждый день возвращался с синяками, ссадинами. У нас была схватка на ножах, и настоящий нож забыли поменять на бутафорский. Драка закончилась порезами. Но слава богу, все обошлось без серьезных повреждений».

Больше всего съемочной группе запомнился драматический эпизод, в котором герой оказывается на краю крыши. Актер трижды повисал на высоте 20-этажного здания!

Посмотреть анонс можно по ссылке.

 

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