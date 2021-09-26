Співають всі: кто прошел в финал шоу в 5 выпуске от 25.09.2021

Співають всі: кто прошел в финал шоу в 5 выпуске от 25.09.2021

В 5 выпуске талант-шоу «Співають всі!» канала «Украина» не обошлось без драматических поворотов. В конце шоу в креслах претендентов оказались участники, которые дважды поставили «сотню» перед сложным выбором.

Первым, безоговорочным финалистом шоу «Співають всі!» было признано 39-летнего Эскена Зову, который приехал со Львова. Яркий и зажигательный участник исполнил на большой сцене песню «Proud Mary» из репертуара Тины Тернер и заставил встать целую «сотню».

Когда я решился на участие в шоу, у меня сразу возник вопрос: «Что делать на сцене?» У меня было три варианта, но я остановился на своей любимой композиции. Эта песня известна на весь мир, но почему-то её редко исполняют, я и сам впервые исполнил на сцене. Рад, что все сложилось именно так, – поделился Эскен Зова за кулисами шоу «Співають всі!»

А вот за второе место в финале велась ожесточенная борьба между 55-летней Мариной Левченко из Киева, которая является директором певицы Златы Огневич, и вокальным ансамблем «Liberty» из Ровно. Участники набрали почти равное количество голосов – 98 и 99 баллов, и вынуждены были еще раз продемонстрировать, на что они способны. Так, Марина Левченко исполнила песню «Сядь в любой поезд» певицы Марыли Родович и получила 82 балла от звездных экспертов, не хуже спели и «Liberty», которые выбрали для баттлов композицию «Hallelujah» группы «Pentatonix» – тоже 82 балла. Поэтому нелегкое решение пришлось делать капитану «сотни» Наталье Могилевской.

В последнюю секунду исполнения песни Мариной, я смотрела на Дядю Жору и спросила: «Она тебе нравится или нет?» А он не нажимал, хотел, чтобы ансамбль прошел дальше. Но послушал меня и нажал! И это был 82-й голос. Это очень сложно! В такой ситуации нет правильного решения, ведь с одной стороны – опыт, история, огромная потеря, возможно, самая огромная в жизни, и такая смелость прийти сюда, а с другой – такого уровня голоса, молодость, невероятное исполнение! Я не знаю, как можно сделать выбор, – со слезами на глазах прокомментировала Наталья Могилевская. – Пусть это будет Марина.

Сама Марина Левченко искренне поблагодарила судей шоу, но уступила свое место в финале группе «Liberty».

Мы искренне благодарны Марине за такой поступок. Конечно, мы понимаем, почему капитан сделала такое решение – Марина мудрее и увереннее чувствовала себя на сцене. Но она нам дала не только место в финале, а и частичку себя. Мы учимся держаться на сцене и в следующий раз будем еще больше стараться поразить судей и зрителей, – поделились участники ансамбля «Liberty» на съемочной площадке проекта «Співають всі!»

Сморите грандиозное шоу «Співають всі!» каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина».