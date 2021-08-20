Ольга Харлан рассказала о трудностях отношений с итальянцем

20 августа 2021 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ольга Харлан рассказала о трудностях отношений с итальянцем
Ольга Харлан с бойфрендом
пресс-служба Нового канала

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала об отношениях с итальянцем.

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Не секрет, что главная сабля страны Ольга Харлан состоит в отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле. Они поддерживали друг друга на Олимпиаде в Токио и даже отпуск после соревнований провели вместе в Украине. 

Об этом Ольга рассказала Новому каналу на съемках шоу «Дети против звезд».

Я показала Луиджи свой дом, Одессу, познакомила с родителями. Ему все очень понравилось, – поделилась Ольга. – Он попробовал разную украинскую кухню: от форшмака до борща. Очень удивился и впечатлился, ведь это совсем другие, непривычные вкусы.

Ольга Харлан с бойфрендом / пресс-служба Нового канала
На своей родине фехтовальщица устроила возлюбленному незабываемый сюрприз. 

25 июля у Луиджи был день рождения, как раз на следующий день после того, как он выиграл медаль на Олимпиаде. Но нам не удалось отпраздновать, – поделилась спортсменка. – До этого я три недели провела на сборах – не получалось даже подарок купить. Поэтому день рождения отметили уже в Украине. Я устроила Луиджи сюрприз. Мы ходили на катере по Днепру, ужинали с друзьями. Он не ожидал, и это было прикольно.

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В романтических отношениях двух саблистов есть и трудности. 

Сложно, когда не видишь человека. Расставание дается нам тяжело. Момент, когда кто-то из нас уезжает, и мы понимаем, что какое-то время не будем видеться вживую, – очень непростой, – признается Ольга Харлан. – Но в силу того, что мы спортсмены и часто уезжаем на сборы, уже адаптировались к таким трудностям. Если есть искра, ее сложно потерять. Просто расставляешь приоритеты и, несмотря ни на что, борешься за любовь.

Ольга Харлан с бойфрендом / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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