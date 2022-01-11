Катя Осадчая похвасталась фигурой спустя четыре месяца после родов - фото

11 января 2022 14:51 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Катя Осадчая похвасталась фигурой спустя четыре месяца после родов - фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
instagram.com/kosadcha

Ведущая Катя Осадчая показала, как она выглядит после рождения младшего сына.

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Вот уже больше четырех месяцев Катя Осадчая наслаждается уходом за своим третьим ребенком. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они души не чают в своем сыне Данииле, уделяя ему все свободное время.

Но не забывает телеведущая и о себе. Катя уже начала возвращаться к работе. Не так давно звезда приняла участие в съемках нового сезона шоу «Голос країни».

Ведущая Катя Осадчая с мужем и детьми / instagram.com/kosadcha
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  Не забывает многодетная мама и об отдыхе. На днях Осадчая решила показать в Инстаграм, как она похудела спустя четыре месяца после родов. Для этого звезда выбрала идеальную локацию.

Ведущая Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha
Катя опубликовала фото с отдыха в Таиланде. В кадре телеведущая позирует на пляже в бирюзовом раздельном купальнике. Выглядит супруга Юрия Горбунова превосходно!

Фото в купальнике, как напоминание себе, что пад тай зря не пройдет, - написала в комментариях под фото Катя.

Ведущая Катя Осадчая / instagram.com/kosadcha
Напомним, 

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