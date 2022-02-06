Сиенна Миллер закрутила роман с молодым актером мыльных опер

6 февраля 2022 08:00 Туренко Андрей
Сиенна Миллер закрутила роман с молодым актером мыльных опер
Актриса Сиенна Миллер
Fotobank / GettyImages

Актриса Сиенна Миллер снова оказалась в центре внимания мировых СМИ.

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Больше года назад все обсуждали громкое расставание Сиенны Миллер с владельцем арт-галереи Лукасом Цвирнером, а с начала 2022-го публика начала обговаривать новый роман 38-летней актрисы.

В этот раз сердце Сиенны удалось покорить милому парню. Зарубежные СМИ утверждают, что сейчас за звездой ухаживает модель и актер мыльных опер – 25-летний Оли Грин.

Актриса Сиенна Миллер / Fotobank / GettyImages

Несколько дней назад Миллер и Грин появились на баскетбольном матче между «Нью-Йорк Никс» и «Мемфис Гриззлис» в Нью-Йорке, и держались как пара.

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После волны сообщений со стороны мировых СМИ Сиенна решила расставить все точки над «і». Через своего агента актриса заявила, что действительно встречается с Оли.

Модель и актер Оли Грин / instagram.com/ooroosgreen

До отношений с Миллер Грин встречался с моделью Адвоа Абоа, но их роман продлился недолго. Больше о личной жизни манекенщика ничего неизвестно.

Напомним, 

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