Сиенна Миллер закрутила роман с молодым актером мыльных опер
Актриса Сиенна Миллер снова оказалась в центре внимания мировых СМИ.
В этот раз сердце Сиенны удалось покорить милому парню. Зарубежные СМИ утверждают, что сейчас за звездой ухаживает модель и актер мыльных опер – 25-летний Оли Грин.
Несколько дней назад Миллер и Грин появились на баскетбольном матче между «Нью-Йорк Никс» и «Мемфис Гриззлис» в Нью-Йорке, и держались как пара.
До отношений с Миллер Грин встречался с моделью Адвоа Абоа, но их роман продлился недолго. Больше о личной жизни манекенщика ничего неизвестно.
Напомним,