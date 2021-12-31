MELOVIN рассказал, кто помог ему побороть панические атаки
Триумфатор второго сезона шоу «МАСКА», певец MELOVIN, рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», как человек, которого он любил, помог ему побороть панические атаки
Человек, с которым я был в отношениях, мне помогал с этим бороться. Человек так пытался меня вытащить из этого, что мы вместе ехали к психотерапевту. Я об этом никому не рассказывал, – поделился с журналистами канала «Украина» артист, – это был один из лучших моментов в моей жизни. У меня нет негатива к этому человеку. Это человек, который научил меня быть тем, кто есть я сейчас. Мы не много общаемся, но мы дружим. Я могу назвать этого человека своим другом. 6 лет мы жили вместе, а 11 лет мы знаем друг друга.
Я человек влюбчивый, мне кажется это нормально. Боже, люби кого угодно. Если мы говорим о серьезных отношениях, у меня здесь нет каких-либо ограничений. Сейчас я счастлив. Сейчас у меня конфетно-букетный период, - рассказал певец и добавил, что выносить на публику новые отношения не готов. - Мне вообще кажется, что отношения, семья – это должно быть, как подарок от Деда Мороза. Чтобы его никто не видел до того момента, как начнется Новый год».
Смотрите «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».