MELOVIN рассказал, кто помог ему побороть панические атаки

31 декабря 2021 17:23 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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MELOVIN рассказал, кто помог ему побороть панические атаки
MELOVIN рассказал, кто помог ему побороть панические атаки
пресс-служба канала Украина

Триумфатор второго сезона шоу «МАСКА», певец MELOVIN, рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», как человек, которого он любил, помог ему побороть панические атаки

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MELOVIN рассказал, что решился  на каминг аут после того, как  пережил в начале карантина  серию панических атак. Это произошло  после распада шестилетних отношений.

Человек, с которым я был в отношениях, мне помогал с этим бороться. Человек так пытался меня вытащить из этого, что мы вместе ехали к психотерапевту. Я об этом никому не рассказывал, – поделился с журналистами канала «Украина» артист, – это был один из лучших моментов в моей жизни. У меня нет негатива к этому человеку. Это человек, который научил меня быть тем, кто есть я сейчас. Мы не много общаемся, но мы дружим. Я могу назвать этого человека своим другом. 6 лет мы жили вместе, а 11 лет мы знаем друг друга.

MELOVIN / пресс-служба канала Украина

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Ранее певец заявил, что ему нравятся люди, вне зависимости от пола.

Я человек влюбчивый, мне кажется это нормально. Боже, люби кого угодно. Если мы говорим о серьезных отношениях, у меня здесь нет каких-либо ограничений. Сейчас я счастлив. Сейчас у меня конфетно-букетный период, - рассказал певец и добавил, что выносить на публику новые отношения не готов. - Мне вообще кажется, что отношения, семья – это должно быть, как подарок от Деда Мороза. Чтобы его никто не видел до того момента, как начнется Новый год».

Смотрите «Зірковий шлях» в эфире канала «Украина».

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