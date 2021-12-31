MELOVIN рассказал, кто помог ему побороть панические атаки Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

MELOVIN рассказал, кто помог ему побороть панические атаки пресс-служба канала Украина

Триумфатор второго сезона шоу «МАСКА», певец MELOVIN, рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», как человек, которого он любил, помог ему побороть панические атаки