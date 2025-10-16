MÉLOVIN презентував ліричну роботу «просто лети»

Співак MÉLOVIN
Пресслужба

Один із найхаризматичніших артистів сучасної української сцени MÉLOVIN представив новий сингл і кліп «просто лети». Композиція увійде до альбому MRoom13, премʼєра якого запланована на осінь цього року.

Нову пісню вже встигла оцінити аудиторія після першого виконання MÉLOVIN на сцені “Музичної платформи”. Користувачі соціальних мереж відзначили “авторський стиль співака”, “глибокі думки” і “щирі емоції”, назвавши пісню “віддзеркаленням власних переживань”. Такий резонанс став поштовхом для офіційної премʼєри.

За кілька днів до премʼєри MÉLOVIN написав у своїх соціальних мережах: “Іноді ми просто зникаємо – не тому, що втекли, а тому, що нарешті відпустили. Світ сам підхоплює, коли перестаєш тримати контроль”. 

Співак MÉLOVIN / Пресслужба

І закликав слухачів ділитися каверами на пісню, які він репостить у своїх соціальних мережах. Найкращі виконавці матимуть шанс заспівати з MÉLOVIN на сцені вже зовсім скоро. 

«просто лети» відкриває новий творчий етап MÉLOVIN. Цієї осені артист презентує альбом MRoom13, до якого увійде і ця композиція. У листопаді розпочнеться всеукраїнський тур, а 5 грудня відбудеться великий сольний концерт у Stereo Plaza.

Нагадаємо, 

