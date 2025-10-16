MÉLOVIN презентував ліричну роботу «просто лети»
Один із найхаризматичніших артистів сучасної української сцени MÉLOVIN представив новий сингл і кліп «просто лети». Композиція увійде до альбому MRoom13, премʼєра якого запланована на осінь цього року.
За кілька днів до премʼєри MÉLOVIN написав у своїх соціальних мережах: “Іноді ми просто зникаємо – не тому, що втекли, а тому, що нарешті відпустили. Світ сам підхоплює, коли перестаєш тримати контроль”.
«просто лети» відкриває новий творчий етап MÉLOVIN. Цієї осені артист презентує альбом MRoom13, до якого увійде і ця композиція. У листопаді розпочнеться всеукраїнський тур, а 5 грудня відбудеться великий сольний концерт у Stereo Plaza.
