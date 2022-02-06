Гастроканикулы "Джедаев" в Мексике: советы, что обязательно нужно попробовать в "стране контрастов"

Эксклюзив 6 февраля 2022 20:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Гастроканикулы
Гастроканикулы "Джедаев" в Мексике
пресс-служба канала 2+2

Команда программы «Джедаи», которая выходит по будням на канале 2+2, провела сумасшедшие каникулы в Мексике!

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Что обязательно нужно попробовать в «стране контрастов» и какой сувенир лучше привезти близким, разузнал журналист программы «Джедаи» Максим Хотиленко.

Тако с фаршем, начос, буррито, кесадилья, гуакамоле, разнообразные соусы и специи – то, за что в мире обожают мексиканскую кухню.

Все блюда очень вкусные! Уличная еда развита невероятно. Огромную роль в местных заведениях играет атмосфера и колорит. Мы посещали небольшие туристические кафе, где нас всегда гостеприимно принимали, угощали и относились с уважением. На собственном опыте могу сказать – мексиканцы добродушные и открытые люди.

Гастроканикулы "Джедаев" в Мексике / пресс-служба канала 2+2

Кроме того, цены в заведениях и магазинах очень доступные! Но несмотря на все плюсы, выбирать рестораны нужно очень внимательно, отмечает Максим.

Мой искренний совет: не рискуйте и питайтесь только в проверенных местах. Гигиены во время приготовления блюд почти нет. В одной емкости они могут мыть руки, овощи и посуду. Туристы с неподготовленными желудками часто оказываются на больничной койке.

Гастроканикулы "Джедаев" в Мексике / пресс-служба канала 2+2

Еще одна рекомендация от журналиста – не тратить деньги на сувениры и безделушки. Лучше привезти из Мексики экзотические фрукты. Здесь они свежие и вкусные, а стоят копейки. К примеру, килограмм сладких ананасов обойдется вам в среднем в 10-15 грн.

Конечно, я не мог улететь без легендарной мексиканской текилы. А еще узнал про мескаль – это крепкий алкогольный напиток, который делают из сока агавы. Ранее мескаль считался напитком для бедных, а сейчас он ценится так же, как и текила.

Гастроканикулы "Джедаев" в Мексике / пресс-служба канала 2+2

Напомним,

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