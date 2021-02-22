МАСКА: один из участников своими подсказками еще больше запутал звездных детективов

22 февраля 2021 13:25 Юлия Крутиева
МАСКА: один из участников своими подсказками еще больше запутал звездных детективов
Певец Олег Винник
пресс-служба канала Украина

Один из самых милых участников проекта «МАСКА» Жабеня в пятом выпуске шоу еще больше запутало звездных детективов.

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Во время подсказок о себе Жабеня сообщило, что имеет гендерно-нейтральное имя, а еще рассказало о событии, которое привело его в ток-шоу «Говорить Україна», ведущим которого является Алексей Суханов

Такие откровения заставили Олю Полякову предположить, что под маской может скрываться сам ведущий канала «Украина».

Это и есть Алексей Суханов! Посмотрите, в кадре они не рядом, поэтому вполне возможно, – поделилась Оля Полякова в эфире шоу «МАСКА».

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина
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А DZIDZIO засомневался, говорит ли телеведущий на украинском языке, ведь родом он из другой страны, так же, как и Жабеня.

Суханов, кстати, говорит на украинском! Он выучил язык и просто красава! А знаете, почему Жабеня так трудно распознать? Потому что в каждом из нас сидит жаба, – прокомментировал Олег Винник. – Относительно версии, что это Суханов, могу сказать, что я его хорошо знаю и знаю его маму. И я уверен, что Алексей может сделать такое, чего мы даже не подозреваем.

Герой проекта «МАСКА» Жабеня / пресс-служба канала Украина
Участник грандиозного шоу подарил зрителям яркий номер под песню «SKIBIDI» группы «Little Big», который посвятил всем, кого когда-нибудь обижали.

Напомним, 

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