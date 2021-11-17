Холостячка 2 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
17 ноября 2021 06:00
Юлия Туренко
Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
пресс-служба канала СТБ
19 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу Холостячка-2. 10 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 10 выпуске реалити Холостячка-2
: За сердце одной из самых красивых и успешных женщин Украины, Златы Огневич, борются четверо мужчин. Каждый из них, желая стать избранником Холостячки, готов познакомить её с дорогими сердцу людьми. Где и как проходило детство участников? Кто их родители и какие сейчас у мужчин с ними отношения? С мамой какого участника Злате придется карабкаться по скалам и соревноваться не только за место на вершине, но и за место в жизни её сына? Чей брат раскроет истинную причину холостяцкой жизни родственника и выдаст информацию о его завышенных требованиях к женщинам? А также – откровение чьей матери заставит Злату отказаться от главного фаворита за пару шагов до финала? Все это Холостячка узнает на предстоящей неделе. Не все семьи претендентов на ее сердце готовы к такой встрече, не все открыты, как Злата. Каждая из семей по-своему удивит, а кто-то даже шокирует Холостячку. Напряжение растет с каждым выбором Златы! Не пропустите самый неожиданный и жаркий выпуск!
10 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 19 ноября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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