Маричка Падалко на отдыхе в Египте похвасталась своим стальным прессом - фото

Ведущая Маричка Падалко на днях отправилась на отдых.

На своей странице в Инстаграм Маричка Падалко призналась, что впервые за 10 лет ей удалось выкроить в своем насыщенном графике время для отпуска со всей семьей.

В качестве курорта для отдыха Маричка выбрала теплые края. Вместе со своим мужем Егором и тремя детьми звезда отправилась в солнечный Египет.

В своем блоге Падалко ежедневно делится эмоциями от долгожданного отпуска. Ведущая пишет, что сейчас в Египте идеальна погода для отдыха – тепло и не слишком жарко.

Ведущая Маричка Падалко с мужем / instagram.com/marichkapadalko

Помимо этого Маричка старается публиковать яркие фотографии. Не упустила ведущая возможности похвастаться и своей фигурой в купальнике. 45-летняя звезда имеет прекрасную физическую форму.

Падалко поделилась снимком, на котором она позирует на фоне моря в синем бикини. Стоит отметить, что фигура ведущей не просто подтянута – на ее животе имеются даже кубики пресса.

Еще до последствий all-inclusiv, – с юмором подписала фотографию звезда.

Ведущая Маричка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Напомним,