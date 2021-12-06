Адская кухня: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 06.12.2021)

6 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 06.12.2021)
Адская кухня: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 06.12.2021)
пресс-служба Нового канала

6 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск реалити Адская кухня. 14 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 14 выпуске реалити Адская кухня: До золотых кителей и победы в реалити осталось всего два шага. Совсем скоро Адский Шеф Алекс Якутов назовет имя лучшего профессионального повара страны. Борьба между участниками становится все более ожесточенной. И Шеф подготовил для них неожиданные сюрпризы. На этой неделе повара станут героями игры на выживание, а также встретятся з мишленовким поваром. После ужина кого-то из них ждет билет домой.

14 выпуск реалити Адская кухня смотрите 6 декабря в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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