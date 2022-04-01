Джамала виступила на сцені церемонії Wiktory 2021 у Польщі і передала нагороду Володимиру Зеленському

Українська співачка Джамала виконала пісню «1944» під час премії Телевізійної академії Польщі та вручила спеціальну нагороду президенту України.

У Варшаві 31 березня відбувся гала-вечір премії Wiktory 2021. Розпочалася церемонія з ноти підтримки українського народу, який уже другий місяць бореться з російською агресією. Відкрила вечір співачка Джамала , яка виконала пісню «1944». А окрім слів підтримки, оргкомітет нагородив Володимира Зеленського спеціальною премією.

Статуетка Superwiktory 2021 була вручена на знак солідарності Польщі з Україною в боротьбі з росією. Отримав нагороду міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з рук Джамали.

Пресслужба

Мені випала честь презентувати нагороду від польського народу нашому президенту. Людині, яка надихає всіх нас на захист нашої свободи та країни. Людині, яка сьогодні проявляє виняткову мужність, коли ми всі так цього потребуємо! – прокоментувала Джамала.

Wiktory – nagrody – нагорода Телевізійної академії, що присуджувалась у 1985–2014 роках видатним особистостям Польщі в галузі телебачення. Після тривалої перерви цього року премію вручили знову.

Пресслужба

До слова, після початку повномасштабної війни в Україні Джамала бере участь у благодійних акціях із піснею «1944». Раніше в березні відбувся виступ у рамках Concert for Ukraine у британському Бірмінгемі. На ньому організаторам вдалося зібрати понад 13,4 млн фунтів стерлінгів на підтримку українців, що постраждали під час війни.

Також збори проходили в Німеччині (нацвідбір на «Євробачення», 67 млн євро), Литві (шоу «Голос», 52 тис. євро), Румунії (концерт We Are One, 950 тис. євро).

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