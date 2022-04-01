Джамала виступила на сцені церемонії Wiktory 2021 у Польщі і передала нагороду Володимиру Зеленському

1 апреля 2022 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Джамала виступила на сцені церемонії Wiktory 2021 у Польщі і передала нагороду Володимиру Зеленському
Джамала виступила на сцені церемонії Wiktory 2021 у Польщі
Пресслужба

Українська співачка Джамала виконала пісню «1944» під час премії Телевізійної академії Польщі та вручила спеціальну нагороду президенту України.

Читайте такжеДмитро Комаров розповів, чим займається під час війни, та щодо власних майбутніх проєктів
У Варшаві 31 березня відбувся гала-вечір премії Wiktory 2021. Розпочалася церемонія з ноти підтримки українського народу, який уже другий місяць бореться з російською агресією. Відкрила вечір співачка Джамала, яка виконала пісню «1944». А окрім слів підтримки, оргкомітет нагородив Володимира Зеленського спеціальною премією.

Статуетка Superwiktory 2021 була вручена на знак солідарності Польщі з Україною в боротьбі з росією. Отримав нагороду міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з рук Джамали.

Пресслужба

Мені випала честь презентувати нагороду від польського народу нашому президенту. Людині, яка надихає всіх нас на захист нашої свободи та країни. Людині, яка сьогодні проявляє виняткову мужність, коли ми всі так цього потребуємо! – прокоментувала Джамала.

Wiktory – nagrody – нагорода Телевізійної академії, що присуджувалась у 1985–2014 роках видатним особистостям Польщі в галузі телебачення. Після тривалої перерви цього року премію вручили знову.

Пресслужба

До слова, після початку повномасштабної війни в Україні Джамала бере участь у благодійних акціях із піснею «1944». Раніше в березні відбувся виступ у рамках Concert for Ukraine у британському Бірмінгемі. На ньому організаторам вдалося зібрати понад 13,4 млн фунтів стерлінгів на підтримку українців, що постраждали під час війни.

Також збори проходили в Німеччині (нацвідбір на «Євробачення», 67 млн євро), Литві (шоу «Голос», 52 тис. євро), Румунії (концерт We Are One, 950 тис. євро).

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Джамала президент новини Україна війна Польща Володимир Зеленський нагорода Президент України

Материалы по теме

Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни
Полезные советы

Куди звертатися жертвам сексуального насильства під час війни
Оля Полякова розповіла про панічні атаки старшої доньки
Новости

Оля Полякова розповіла про панічні атаки старшої доньки
Олег Михайлюта розказав, скільки приблизно триватиме війна
Новости

Олег Михайлюта розказав, скільки приблизно триватиме війна
Зірка "Танців з зірками" вдруге стала мамою: Народжувала між вибухами
Новости

Зірка "Танців з зірками" вдруге стала мамою: Народжувала між вибухами
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

В день нашої перемоги я…: Григорій Герман розповів про грандіозні плани після війни

В день нашої перемоги я…: Григорій Герман розповів про грандіозні плани після війни
Save Ukraine – #StopWar: Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня

Save Ukraine – #StopWar: Тіна Кароль розповіла деталі щодо міжнародного благодійного телемарафону 27 березня
Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них

Повітряна тривога: ТОП-5 питань і відповіді на них
В Україні створили сайт з переліком артистів, інфлюенсерів, політиків, які підтримують путіна

В Україні створили сайт з переліком артистів, інфлюенсерів, політиків, які підтримують путіна

Популярное видео

Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін

Відомий екстрасенс передбачив, коли помре Путін
Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт «БІЗНЕС-ФРОНТ»

Телеведучий Ігор Пупков запускає ексклюзивний проєкт «БІЗНЕС-ФРОНТ»
Оля Цибульська присвятила пісню закоханим, яких розлучила війна в Україні

Оля Цибульська присвятила пісню закоханим, яких розлучила війна в Україні
Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини

Росія напала на Україну - онлайн-трансляція - новини
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK