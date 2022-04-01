Олег Михайлюта розказав, скільки приблизно триватиме війна

Вокаліст гурту ТНМК Фагот розповів про ситуацію на війні.

З початку війни чимало українських зірок замість мікрофона тримають зброю, записалися в тероборону або зайнялися волонтерством. Олег Михайлюта потрапив у підрозділ ЗСУ, а саме – в батальйон «Реванш» – на третій день бойових дій в Україні.

У перший день я евакуював рідних. На другий день ми з товаришем хотіли записатися в тероборону, тому об’їхали декілька точок. Всюди були черги по 300-400 людей вдень і вночі, – розказав в інтерв’ю каналу «Україна» Олег Михайлюта. – Ми зрозуміли, що треба шукати ще якісь можливості, і я знайшов людей, які мене «прихистили». Тому на даному етапі ми – «реваншисти» і робимо те, що маємо робити.

Учасник гурту ТНМК пояснив, що на передову їздять тільки підготовлені хлопці, хто вже має досвід. Але, за словами співака, в його батальйоні вже була втрата.

Війна – це завжди війна, тому втрати апріорі є, але звикнути до них неможливо, – поділився Олег Михайлюта. – Особливо, коли ти ще бачиш матір цього бійця, дівчину… Вони всі в сльозах.

Вокаліст гурту ТНМК Фагот / instagram.com/fahot

Щодо чоловіків, які не пішли в тероборону, сьогодні є різні думки, навіть нерозуміння, чому вони не взяли зброю і не пішли захищати країну.

Якщо хтось виїхав або вирішив, що війна – це не його, я їх розумію і не звинувачую. Треба усвідомлювати, хто ти, що хочеш і можеш робити, – пояснив вокаліст гурту ТНМК. – Тому що немає нічого гіршого, ніж піти в бій з людиною, яка до цього не готова. Кожен має бути на своєму місці. Само собою, якщо людина взагалі заховалася і ніяк не допомагає, нічого не робить – це вже інша справа.

Кожен з нас хоче знати, коли вже буде спокій в нашій країні, тому це питання було надважливим в інтерв’ю з Фаготом.

Мені здається, що більш-менш активна фаза може бути впродовж місяця. Потім ворог намагатиметься законсервувати цей конфлікт так само, як він зробив із Донбасом, щоб тримати всіх в напрузі та періодично скидати ракети, – пояснив співак. – Але саме цього й не можна допустити. Нам треба все ж таки закрити цю тему, розбивши ворога вщент.

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