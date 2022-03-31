Дмитро Комаров розповів, чим займається під час війни, та щодо власних майбутніх проєктів

Ексклюзивно до студії «Сніданку. Онлайн» завітав мандрівник та ведучий проєктів «Світ навиворіт» та «Мандруй Україною» Дмитро Комаров, який розповів, чим займається під час війни.

Дмитро Комаров ще у перші дні повномасштабного вторгнення перекваліфікувався у волонтери, залишився у Києві та активно допомагає людям. Наприклад, координує волонтерів та магазини, щоб людям привозили усе необхідне для збереження житла при вибитих вікнах.

Ведучий наголошує, що почув багато історій киян, коли вибухова хвиля розбила вікна та нанесла сильні пошкодження людям на обличчі та тілі. Тому порекомендував заставляти вікна подушками, матрацами, що дозволить у випадку вибуху не розлетітися склу.

instagram.com/komarovmir

Наразі Комаров часто виїжджає у гарячі місце. За його словами, у столиці багато працює іноземних журналістів, які часто хочуть першими подати світові інформацію і, на жаль, душевно не відчувають масштабів нашої трагедії.

Авжеж, нам важливо, щоб весь світ знав про події в Україні. Проте слід дотримуватись етики, моралі та негласні правила роботи у такій трагічній ситуації. Що я бачу: більшість колег працює правильно, але інколи ти помічаєш в очах колег, що це ніби-то «не моя війна». Людина не переживає це душею та серцем, а просто шукає передній, задній, середній план і шукає «яскраву» картинку. Хочеться попросити, бути зараз усі разом… війна це не той час, коли треба піаритися, коли треба набирати собі лайки. За міжнародними нормами, 24 години має пройти, все має з’явитись в офіційних джерелах, перш ніж інші можуть це опублікувати. А фото, відео виставляти одразу - це просто наведення для ворога, – підкреслив Дмитро.

instagram.com/komarovmir

Щодо власних майбутніх проєктів, то наразі телеведучий поставив на стоп свою діяльність та першочергово думає про перемогу України.

Чесно, для мене зараз це взагалі не першочергове питання. Я розумію, що ми усі волонтери наразі. Що буде з бізнесом, телебаченням – я не хочу про це думати. Мені важливо, щоб перемогла Україна. Спочатку Україна, потім усе інше. Потім ми вирішимо, що робити, був би тільки мир, – прокоментував мандрівник.

Ведучий запевняє: кожний, по можливості, зараз має бути на своєму фронті і робити від себе максимум. Він закликав усіх українців не допомагати ворогові та перестати сперечатися на політичні, релігійні, мовні та інші питання, просить бути усіх єдиним та цілісним організмом, який робить усе для перемоги України.

instagram.com/komarovmir

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