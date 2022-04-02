Марія Мельник зосередила всі сили на допомозі військовим

Колишня ведуча програми «Ранок з Україною» Марія Мельник розповіла, куди переїхала з Києва під час війни та чим займається сьогодні.

Телеведуча Марія Мельник зізнається, що до війни готова не була. У 20-х числах лютого вони з чоловіком тільки-но повернулися з відпустки, а прокинувшись вранці 24-го, думали, що то страшний сон.

Однак, зрозумівши, що реальність жахаюча, вони зібрали речі та поїхали у Кропивницький, де зупинились у батьків.

Тут я стала волонтерити – допомагаю всім, чим тільки можу. Зараз ми знаходимо бронежилети, збираємо екіпіровку для армії, отримуємо безліч запитів: відвезти чи привезти щось, надати моральну підтримку людям. Тому що насправді волонтер – це не тільки та людина, яка віддає той чи інший запит. Це та людина, яка готова допомогти у будь-чому. Наприклад, позавчора приходила мама одного бійця – її просто трусило, вона не могла до купи зв’язати слова – переживала, адже не могла знайти бронежилет, та не знала, як його відправити, – розповіла Марія.

Ведуча Марія Мельник / пресс-служба канала Украина

Ведуча запевняє – війна відкрила для неї неймовірну кількість хороших людей і подарувала безліч надихаючих історій.

Ви можливо чули, що маленька 8-річна дівчинка, також долучилася до нашої команди. Вона збирала гроші на айфон, натомість вирішила віддати їх на купівлю бронежилета для бійця. Вона хотіла це зродити самотужки, але не вистачило грошей, тому ми допомогли. Але подумайте, вона хотіла сама заробити – їй знайшли тюльпанчики, які вона продавала, щоб придбати бронежилет! – поділилась колишня ведуча «Ранку з Україною».

Ба більше, дівчинка і зараз продовжує свою діяльність – вже навіть зібрала на другий бронежилет. Це настільки вразило Марію Мельник, що вони з командою вирішили зробити їй подарунок.

Це дуже світла, класна історія, про яку мають знати люди! Тому що такі вчинки надихають і мотивують! Ну а ми зі свого боку вирішили їй подарувати той омріяний айфон, про який вона так мріяла, – розповіла Марія Мельник.

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