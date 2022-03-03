Соломия Витвицкая как волонтер развозит продукты и все необходимое защитникам Киева
3 марта 2022 13:35
Телеведущая Соломия Витвицкая
пресс-служба канала 1+1
Телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая рассказала, как проводит время между прямыми эфирами — занимается волонтерством.
Все меня спрашивают, как я. Вот варится гречка, нашла все судочки, которые у меня были. Готовлю нашим защитникам», – рассказала Соломия Витвицкая.
Все, кто выполняет сейчас свою работу под пулями и взрывами, — герои. Спасибо за то, что сейчас есть свет, вода, газ, интернет. За то, что все, кто могут – помогают и все, кто могут выходят на работу», – поблагодарила телеведущая всех, кто сейчас – каждый на своем фронте – защищает Украину.
Мы ожидаем атаки дезинформации и призываем получать информацию исключительно из официальных источников органов государственной власти».
Верим в ВСУ! Гордимся нашими защитниками и защитницами! Вместе к победе.
Это наша земля. Мы победим и точно не будем сдаваться. Украина выстоит! Давайте поддержим наших защитников», — призвала телеведущая 1+1.