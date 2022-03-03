Соломия Витвицкая как волонтер развозит продукты и все необходимое защитникам Киева

Телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая рассказала, как проводит время между прямыми эфирами — занимается волонтерством.

На своей официальной странице в Инстаграм ведущая ТСН Соломия Витвицкая показала, как проводит время между эфирами информационного марафона.

Все меня спрашивают, как я. Вот варится гречка, нашла все судочки, которые у меня были. Готовлю нашим защитникам», – рассказала Соломия Витвицкая.

До начала комендантского часа телеведущая отправляется в супермаркет и закупает необходимые продукты и вещи для наших защитников. Далее отправляется в столичные рестораны, где работа не останавливается. Там готовят еду, а Соломия вместе с подругами развозит ее всем, кому необходимо. Рассказала, что обеды сытные. В них входит и суп, и салат, и основное блюдо, десерт, напиток и фрукты.

Все, кто выполняет сейчас свою работу под пулями и взрывами, — герои. Спасибо за то, что сейчас есть свет, вода, газ, интернет. За то, что все, кто могут – помогают и все, кто могут выходят на работу», – поблагодарила телеведущая всех, кто сейчас – каждый на своем фронте – защищает Украину.

Телеведущая предупредила:

Мы ожидаем атаки дезинформации и призываем получать информацию исключительно из официальных источников органов государственной власти».

Верим в ВСУ! Гордимся нашими защитниками и защитницами! Вместе к победе.

Это наша земля. Мы победим и точно не будем сдаваться. Украина выстоит! Давайте поддержим наших защитников», — призвала телеведущая 1+1.