Що чекає Україну у квітні: розповів астролог

31 марта 2022 11:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Що чекає Україну у квітні: розповів астролог
Що чекає Україну у квітні: розповів астролог
pixabay.com

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв розповів, яким буде для України квітень.

Коли закінчиться війна в Україні  

Макс Гордєєв у соціальний мережі Instagram відповів на питання, що виникають у людей в такий важкий час.

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За словами екстрасенса, він погадав на картах Таро, щоб зрозуміти, що чекає Україну у наступному місяці, чи близька перемога.

Схід Україні буде боротися. Бої будут сильними і інтенсивними, внаслідок бойових дій більшість міст нашої країни звільнять від окупантів. Можливо, квітень не стане для сходу місяцем повного звільнення, але бої я б назвав знаковими для держави.

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Що стосується заходу нашої держави, то у квітні у цьому регіоні буде спокійно і без змін.

Захід бомбити не будуть. Напад на Польшу також не відбудеться. Ситуація буде стабільною.

Скоріше за все, квітень не стане місяцем перемоги України, більше шансів, на думку екстрасенса, що це станеться у травні. 

Нагадаємо, 

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